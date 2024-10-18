Вице-мэр Екатеринбург сорвал задумку бывшего следователя по ярмаркам, тот пошел к депутатам. Фото

В мэрии Екатеринбурга спорят из-за денег на павильоны для ярмарок

18 октября 2024 в 21:02 Размер текста - 17 +

В Екатеринбурге сейчас действует 16 ярмарок Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Попытка начальника департамента мэрии Екатеринбурга по потребрынку Максима Чаплыгина привести городские ярмарки к единому внешнему виду пока безрезультатна. С подачи вице-мэра по финансам Андрея Корюкова, который курирует верстку бюджета на 2025 год, ему отказали в средствах на масштабную закупку торговых павильонов. Об этом стало известно на выездном заседании комиссии гордумы по экономике, передает корреспондент URA.RU. «Заявлялись на согласительную комиссию администрации [по формированию бюджета] на 2025 год на приобретение еще 89 таких павильонов, но нам было отказано. Цена вопроса — 4,2 миллиона рублей. Стоимость одного павильона — 50 тысяч рублей. Но нам было отказано», — рассказал Чаплыгин. Но с депутатами, за которыми финальное слово по бюджету, он договорился о поддержке. По словам Чаплыгина, окупаемость одного павильона составляет два месяца. Во всех районах Екатеринбурга, кроме Верх-Исетского, сейчас действует 16 ярмарок. Одна из них располагается на Площади 1905 года. Шесть ярмарок действует у кладбищ. Чаплыгин пришел в департамент в 2023-м, до этого трудился в гласном следственном управлении ГУ МВД по региону. Первую по-настоящему важную победу в деле наведения порядка в сфере нестационарной торговли (в его понимании этого порядка) Чаплыгин одержал в мае 2024-го. Дума — не без скандала — утвердила новые правила размещения киосков. Наиболее заметные изменения коснулись правил начисления арендной платы и установления моратория на передачу участков в субаренду третьим лицам. Оборудованные лотки на улице Баумана, 48 Фото: URA.RU Фото: URA.RU В 2024 году из бюджета города были выделены средства на закупку 19 оборудованных лотков, заявил в ходе доклада Максим Чаплыгин Фото: URA.RU Пенсионерам на Баумана, 56 выделены бесплатные места для торговли Фото: URA.RU Фото: URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Попытка начальника департамента мэрии Екатеринбурга по потребрынку Максима Чаплыгина привести городские ярмарки к единому внешнему виду пока безрезультатна. С подачи вице-мэра по финансам Андрея Корюкова, который курирует верстку бюджета на 2025 год, ему отказали в средствах на масштабную закупку торговых павильонов. Об этом стало известно на выездном заседании комиссии гордумы по экономике, передает корреспондент URA.RU. «Заявлялись на согласительную комиссию администрации [по формированию бюджета] на 2025 год на приобретение еще 89 таких павильонов, но нам было отказано. Цена вопроса — 4,2 миллиона рублей. Стоимость одного павильона — 50 тысяч рублей. Но нам было отказано», — рассказал Чаплыгин. Но с депутатами, за которыми финальное слово по бюджету, он договорился о поддержке. По словам Чаплыгина, окупаемость одного павильона составляет два месяца. Во всех районах Екатеринбурга, кроме Верх-Исетского, сейчас действует 16 ярмарок. Одна из них располагается на Площади 1905 года. Шесть ярмарок действует у кладбищ. Чаплыгин пришел в департамент в 2023-м, до этого трудился в гласном следственном управлении ГУ МВД по региону. Первую по-настоящему важную победу в деле наведения порядка в сфере нестационарной торговли (в его понимании этого порядка) Чаплыгин одержал в мае 2024-го. Дума — не без скандала — утвердила новые правила размещения киосков. Наиболее заметные изменения коснулись правил начисления арендной платы и установления моратория на передачу участков в субаренду третьим лицам.