В Челябинской области уничтожили 385 килограммов сливочного масла

В Челябинской области за девять месяцев 2024 года уничтожили 385 килограммов сливочного масла сомнительного производства. Как URA.RU сообщили в пресс-службе Уральского Россельхознадзора, поставщиками фальсификата в школы, больницы и детсады оказались 23 предприятия.
«За девять по предписаниям Россельхознадзора учреждения возвратили поставщикам для уничтожения более 385 килограммов сливочного масла. Продукция имела признаки фальсификации и потерю прослеживаемости при производстве. Фальсифицированной продукцией учреждения снабжали 23 предприятия», — сообщили URA.RU в ведомстве.
Специалисты также зафиксировали 432 нарушения у 88 поставщиков. По данным лабораторий, 38% продукции не отвечало требованиям ЕАЭС. Компании получили предостережения, еще 38 площадок вовсе исключили из ветсистемы.
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