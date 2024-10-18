В Челябинской области уничтожили 385 килограммов сливочного масла

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Уничтоженные 385 килограммов масла изъяли из школ и больниц
Уничтоженные 385 килограммов масла изъяли из школ и больниц Фото:

В Челябинской области за девять месяцев 2024 года уничтожили 385 килограммов сливочного масла сомнительного производства. Как URA.RU сообщили в пресс-службе Уральского Россельхознадзора, поставщиками фальсификата в школы, больницы и детсады оказались 23 предприятия.

«За девять по предписаниям Россельхознадзора учреждения возвратили поставщикам для уничтожения более 385 килограммов сливочного масла. Продукция имела признаки фальсификации и потерю прослеживаемости при производстве. Фальсифицированной продукцией учреждения снабжали 23 предприятия», — сообщили URA.RU в ведомстве.

Специалисты также зафиксировали 432 нарушения у 88 поставщиков. По данным лабораторий, 38% продукции не отвечало требованиям ЕАЭС. Компании получили предостережения, еще 38 площадок вовсе исключили из ветсистемы.

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В Челябинской области за девять месяцев 2024 года уничтожили 385 килограммов сливочного масла сомнительного производства. Как URA.RU сообщили в пресс-службе Уральского Россельхознадзора, поставщиками фальсификата в школы, больницы и детсады оказались 23 предприятия. «За девять по предписаниям Россельхознадзора учреждения возвратили поставщикам для уничтожения более 385 килограммов сливочного масла. Продукция имела признаки фальсификации и потерю прослеживаемости при производстве. Фальсифицированной продукцией учреждения снабжали 23 предприятия», — сообщили URA.RU в ведомстве. Специалисты также зафиксировали 432 нарушения у 88 поставщиков. По данным лабораторий, 38% продукции не отвечало требованиям ЕАЭС. Компании получили предостережения, еще 38 площадок вовсе исключили из ветсистемы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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