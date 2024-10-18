ЗАГСы будут делиться данными с ФСБ

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Законопроект о передаче данных ЗАГСом разработала ФСБ
Законопроект о передаче данных ЗАГСом разработала ФСБ Фото:

ЗАГСы будут передавать ФСБ хранящуюся в органах информацию о гражданах. Соответствующий проект постановления правительства РФ разработала спецслужба. 

«ФСБ включена в число органов, которым предоставляются сведения о государственной регистрации актов гражданского состояния, содержащиеся в Едином государственном реестре записей актов гражданского состояния», — говорится в законопроекте. Этот документ опубликован на портале проектов нормативных актов.

Проект разработан с целью осуществления норм федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Соответствующий документ корректирует нормы предоставления информации о государственной регистрации актов гражданского состояния.

Ранее заслуженный юрист России Иван Соловьев предупредил россиян о новой схеме обмана, где мошенники представляются сотрудниками ФСБ, передает 360.ru. Он добавил, что нарушители, чтобы подтвердить правдивость своих намерений включают жертве якобы «материалы прослушки».

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ЗАГСы будут передавать ФСБ хранящуюся в органах информацию о гражданах. Соответствующий проект постановления правительства РФ разработала спецслужба.  «ФСБ включена в число органов, которым предоставляются сведения о государственной регистрации актов гражданского состояния, содержащиеся в Едином государственном реестре записей актов гражданского состояния», — говорится в законопроекте. Этот документ опубликован на портале проектов нормативных актов. Проект разработан с целью осуществления норм федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Соответствующий документ корректирует нормы предоставления информации о государственной регистрации актов гражданского состояния. Ранее заслуженный юрист России Иван Соловьев предупредил россиян о новой схеме обмана, где мошенники представляются сотрудниками ФСБ, передает 360.ru. Он добавил, что нарушители, чтобы подтвердить правдивость своих намерений включают жертве якобы «материалы прослушки».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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