ЗАГСы будут делиться данными с ФСБ

ЗАГСы будут передавать ФСБ хранящуюся в органах информацию о гражданах. Соответствующий проект постановления правительства РФ разработала спецслужба.
«ФСБ включена в число органов, которым предоставляются сведения о государственной регистрации актов гражданского состояния, содержащиеся в Едином государственном реестре записей актов гражданского состояния», — говорится в законопроекте. Этот документ опубликован на портале проектов нормативных актов.
Проект разработан с целью осуществления норм федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Соответствующий документ корректирует нормы предоставления информации о государственной регистрации актов гражданского состояния.
Ранее заслуженный юрист России Иван Соловьев предупредил россиян о новой схеме обмана, где мошенники представляются сотрудниками ФСБ, передает 360.ru. Он добавил, что нарушители, чтобы подтвердить правдивость своих намерений включают жертве якобы «материалы прослушки».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал URA.RU — ключевые события из мира политики и общества. Остро, емко, понятным языком. Подписывайтесь и будьте в числе тех, кто знает больше.