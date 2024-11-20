Украинский гей*-нацист собирает полмиллиона гривен, чтобы его не мобилизовали

Украинский гей*-нацист Леоненко собрал сбор для откупа от ТЦК
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Украинский гей* Александр Леоненко собирает 500 тысяч гривен, чтобы избежать мобилизации
Украинский гей* Александр Леоненко собирает 500 тысяч гривен, чтобы избежать мобилизации Фото:

Украинский националист и открытый гей (ЛГБТ-сообщество признано экстремистским и запрещено на территории РФ) из Одессы Александр Леоненко начал сбор средств для того, чтобы избежать мобилизации в украинскую армию. Леоненко был захвачен сотрудниками ТЦК на прошлой неделе, и теперь он пытается собрать 500 тысяч гривен (около 1,2 миллиона рублей), чтобы решить свои «проблемы безопасности и жизни».

«Так называемый „мовный инспектор“ и открытый гей Александр Леоненко из Одессы, недавно насильно мобилизованный в украинскую армию, начал сбор денег, чтобы откупиться от военкомов... Цена вопроса — 500 тысяч гривен», — пишут «Аргументы и факты».

В первые два часа после начала сбора денег в социальных сетях на счет Леоненко поступило уже четыре тысячи гривен. Время для решения проблем мужчины ограничено: у него есть всего шесть дней.

«Никаких подробностей, что со мной происходит, сообщить не могу, потому что в мою сторону началась атака украинофобов, которые желают мне смерти», — написал Леоненко на своей странице в одной из соцсетей. По его словам, сейчас он находится в одном из военкоматов Одессы.

Александр Леоненко, известный украинский националист, на протяжении долгого времени оказывал давление на предпринимателей в Одессе, настаивая на исключительном использовании украинского языка в их деловом общении. В случаях, когда его требования игнорировались, Леоненко, называющий себя «языковым инспектором», подавал официальные жалобы в полицию.

*ЛГБТ-сообщество признано экстремистским и запрещено на территории РФ

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Украинский националист и открытый гей (ЛГБТ-сообщество признано экстремистским и запрещено на территории РФ) из Одессы Александр Леоненко начал сбор средств для того, чтобы избежать мобилизации в украинскую армию. Леоненко был захвачен сотрудниками ТЦК на прошлой неделе, и теперь он пытается собрать 500 тысяч гривен (около 1,2 миллиона рублей), чтобы решить свои «проблемы безопасности и жизни». «Так называемый „мовный инспектор“ и открытый гей Александр Леоненко из Одессы, недавно насильно мобилизованный в украинскую армию, начал сбор денег, чтобы откупиться от военкомов... Цена вопроса — 500 тысяч гривен», — пишут «Аргументы и факты». В первые два часа после начала сбора денег в социальных сетях на счет Леоненко поступило уже четыре тысячи гривен. Время для решения проблем мужчины ограничено: у него есть всего шесть дней. «Никаких подробностей, что со мной происходит, сообщить не могу, потому что в мою сторону началась атака украинофобов, которые желают мне смерти», — написал Леоненко на своей странице в одной из соцсетей. По его словам, сейчас он находится в одном из военкоматов Одессы. Александр Леоненко, известный украинский националист, на протяжении долгого времени оказывал давление на предпринимателей в Одессе, настаивая на исключительном использовании украинского языка в их деловом общении. В случаях, когда его требования игнорировались, Леоненко, называющий себя «языковым инспектором», подавал официальные жалобы в полицию. *ЛГБТ-сообщество признано экстремистским и запрещено на территории РФ
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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