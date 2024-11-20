Украинский националист и открытый гей (ЛГБТ-сообщество признано экстремистским и запрещено на территории РФ) из Одессы Александр Леоненко начал сбор средств для того, чтобы избежать мобилизации в украинскую армию. Леоненко был захвачен сотрудниками ТЦК на прошлой неделе, и теперь он пытается собрать 500 тысяч гривен (около 1,2 миллиона рублей), чтобы решить свои «проблемы безопасности и жизни».
«Так называемый „мовный инспектор“ и открытый гей Александр Леоненко из Одессы, недавно насильно мобилизованный в украинскую армию, начал сбор денег, чтобы откупиться от военкомов... Цена вопроса — 500 тысяч гривен», — пишут «Аргументы и факты».
В первые два часа после начала сбора денег в социальных сетях на счет Леоненко поступило уже четыре тысячи гривен. Время для решения проблем мужчины ограничено: у него есть всего шесть дней.
«Никаких подробностей, что со мной происходит, сообщить не могу, потому что в мою сторону началась атака украинофобов, которые желают мне смерти», — написал Леоненко на своей странице в одной из соцсетей. По его словам, сейчас он находится в одном из военкоматов Одессы.
Александр Леоненко, известный украинский националист, на протяжении долгого времени оказывал давление на предпринимателей в Одессе, настаивая на исключительном использовании украинского языка в их деловом общении. В случаях, когда его требования игнорировались, Леоненко, называющий себя «языковым инспектором», подавал официальные жалобы в полицию.
*ЛГБТ-сообщество признано экстремистским и запрещено на территории РФ
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