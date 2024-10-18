Режим НМУ сохранится в Челябинске до вечера понедельника

В Челябинске с 18 по 21 октября сохраняются неблагоприятные метеорологические условия (НМУ) для рассеивания вредных примесей в воздухе. Об этом сообщает «Единая дежурно-диспетчерская служба» (ЕДДС).
«На территории города Челябинска с 19:00 18 октября до 19:00 21 октября сохраняются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей. Ожидается слабый ветер неблагоприятного направления, ночью инверсия», — сообщает пресс-служба ЕДДС-112 в telegram-канале.
Ранее в Металлургическом районе было зафиксировано превышение предельно допустимой концентрации (ПДК) по сероводороду и взвешенным веществам. Об этом 15 сентября сообщила пресс-служба министерства экологии региона.
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