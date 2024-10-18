Режим НМУ сохранится в Челябинске до вечера понедельника

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В Челябинске все выходные сохранится слабый ветер неблагоприятного направления
В Челябинске все выходные сохранится слабый ветер неблагоприятного направления Фото:

В Челябинске с 18 по 21 октября сохраняются неблагоприятные метеорологические условия (НМУ) для рассеивания вредных примесей в воздухе. Об этом сообщает «Единая дежурно-диспетчерская служба» (ЕДДС).

«На территории города Челябинска с 19:00 18 октября до 19:00 21 октября сохраняются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей. Ожидается слабый ветер неблагоприятного направления, ночью инверсия», — сообщает пресс-служба ЕДДС-112 в telegram-канале.

Ранее в Металлургическом районе было зафиксировано превышение предельно допустимой концентрации (ПДК) по сероводороду и взвешенным веществам. Об этом 15 сентября сообщила пресс-служба министерства экологии региона.

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В Челябинске с 18 по 21 октября сохраняются неблагоприятные метеорологические условия (НМУ) для рассеивания вредных примесей в воздухе. Об этом сообщает «Единая дежурно-диспетчерская служба» (ЕДДС). «На территории города Челябинска с 19:00 18 октября до 19:00 21 октября сохраняются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей. Ожидается слабый ветер неблагоприятного направления, ночью инверсия», — сообщает пресс-служба ЕДДС-112 в telegram-канале. Ранее в Металлургическом районе было зафиксировано превышение предельно допустимой концентрации (ПДК) по сероводороду и взвешенным веществам. Об этом 15 сентября сообщила пресс-служба министерства экологии региона.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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