В Челябинской области усилен контроль за снижением выбросов предприятий в НМУ

В Челябинской области в период неблагоприятных метеоусловий (НМУ) с 18 по 21 октября усилен контроль над снижением выбросов промышленных предприятий. Об этом сообщает пресс-служба министерства экологии региона.
«В Челябинске, Магнитогорске, Сатке, Златоусте, Коркино, Карабаше, Аше с 19:00 18 октября до 19:00 21 октября сохраняется режим НМУ, способствующих накоплению загрязняющих веществ в приземном слое. Контрольно-надзорными органами усилен контроль за деятельностью промышленных предприятий города и области», — сообщает пресс-служба ведомств в telegram-канале.
Челябинский металлургический комбинат (ЧМК) сократил производственные процессы на 40%, также усилен контроль на источниках выбросов и на границе жилой застройки. Объекты ПАО «Форвард Энерго» работают на минимальном количестве оборудования. На Челябинских ТЭЦ-1 исключена работа трех энергетических котлов, одной газотурбинной установки.
На заводе «Минплита» снизили расход электродов на 50%. Завод «Техно» остановил технологические линии № 1 и 3. «Мечел-Кокс» снизил производство кокса, ограничил отгрузку химической продукции. На Челябинском электрометаллургическом комбинате (ЧЭМК) частично остановлено оборудование в плавильных цеха и других. На площадках МУП «ПОВВ» рассредоточено время работы автотранспорта, сообщили в минэкологии.
В Челябинске до вечера 21 октября сохраняется режим НМУ, сообщили ранее в «Единой дежурно-диспетчерской службе» (ЕДДС). Ожидается слабый ветер неблагоприятного направления, ночью инверсия.
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