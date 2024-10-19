WSJ: ВСУ потеряют Часов Яр после одной ошибки

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Если ВСУ совершат хотя бы одну ошибку, они потеряют Часов Яр, считает один из украинских военных
Если ВСУ совершат хотя бы одну ошибку, они потеряют Часов Яр, считает один из украинских военных Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Украинские военнослужащие смогут потерять Часов Яр в ДНР, совершив лишь одну ошибку. Об этом сообщил солдат ВСУ Ростислав Касьяненко.

«Достаточно одной ошибки, и Часов Яр может пасть за считанные дни», — рассказал Касьяненко. Его слова цитирует The Wall Street Journal. Российские силы способны взять под контроль населенный пункт в ближайшее время, до того, как «опадут листья», отмечает издание.

Поскольку Часов Яр является одной из ключевых точек для дальнейшего продвижения России, Украина хочет помешать ВС РФ занять позиции в городе. По данным журнала, это важно для убеждения Запада в том, что ВСУ способны удерживать стратегически важную территорию и отражать атаки более многочисленной и лучше оснащенной армии.

Ранее стало известно, что российские силы постепенно занимают все господствующие высоты на юго-западе Часова Яра, пишет RT. Штурмовики ВС РФ зашли за канал Северный Донецк. Они смогли проникнуть в тыл врага и закидать блиндаж снарядами. 

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Украинские военнослужащие смогут потерять Часов Яр в ДНР, совершив лишь одну ошибку. Об этом сообщил солдат ВСУ Ростислав Касьяненко. «Достаточно одной ошибки, и Часов Яр может пасть за считанные дни», — рассказал Касьяненко. Его слова цитирует The Wall Street Journal. Российские силы способны взять под контроль населенный пункт в ближайшее время, до того, как «опадут листья», отмечает издание. Поскольку Часов Яр является одной из ключевых точек для дальнейшего продвижения России, Украина хочет помешать ВС РФ занять позиции в городе. По данным журнала, это важно для убеждения Запада в том, что ВСУ способны удерживать стратегически важную территорию и отражать атаки более многочисленной и лучше оснащенной армии. Ранее стало известно, что российские силы постепенно занимают все господствующие высоты на юго-западе Часова Яра, пишет RT. Штурмовики ВС РФ зашли за канал Северный Донецк. Они смогли проникнуть в тыл врага и закидать блиндаж снарядами. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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