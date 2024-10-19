WSJ: ВСУ потеряют Часов Яр после одной ошибки

Украинские военнослужащие смогут потерять Часов Яр в ДНР, совершив лишь одну ошибку. Об этом сообщил солдат ВСУ Ростислав Касьяненко.
«Достаточно одной ошибки, и Часов Яр может пасть за считанные дни», — рассказал Касьяненко. Его слова цитирует The Wall Street Journal. Российские силы способны взять под контроль населенный пункт в ближайшее время, до того, как «опадут листья», отмечает издание.
Поскольку Часов Яр является одной из ключевых точек для дальнейшего продвижения России, Украина хочет помешать ВС РФ занять позиции в городе. По данным журнала, это важно для убеждения Запада в том, что ВСУ способны удерживать стратегически важную территорию и отражать атаки более многочисленной и лучше оснащенной армии.
Ранее стало известно, что российские силы постепенно занимают все господствующие высоты на юго-западе Часова Яра, пишет RT. Штурмовики ВС РФ зашли за канал Северный Донецк. Они смогли проникнуть в тыл врага и закидать блиндаж снарядами.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал URA.RU — ключевые события из мира политики и общества. Остро, емко, понятным языком. Подписывайтесь и будьте в числе тех, кто знает больше.