В Тюменской области умер младенец от острого отравления алкоголем

В селе Тюменской области несколько лет назад новорожденный ребенок умер спустя час от рождения. Причиной смерти медики назвали острое отравление алкоголем. Как сообщили журналисты 86.ru, мать младенца пила всю беременность.
«В Тюменской области женщина родила ребенка с острым отравлением этиловым спиртом. Новорожденный умер через час после родов. Смерть новорожденного ребенка наступила в результате острого отравления этиловым спиртом — 1,8 промилле», — сообщают подробности в СМИ.
Горе-мать употребляла алкоголь всю беременность, также, как и с предыдущими двумя детьми, для которых это прошло без особых последствий. Поэтому и в этот раз от вредных привычек тюменка отказываться не стала.
Помимо отравления у младенца диагностировали острое венозно-капиллярное полнокровие внутренних органов, кровоизлияние в легких, почке, селезенке, миокарде, надпочечнике, отек головного мозга и зернисто-вакуольную дистрофию печени. Мать свою вину в суде признала. Ей удалось избежать наказания из-за истечения срока давности уголовного преследования.
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