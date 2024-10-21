Экс-начальник ЮУЖД Храмцов ушел на пенсию

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Храмцов десять лет был главным инженером всей ЮУЖД, после чего возглавил структуру (архивное фото)
Храмцов десять лет был главным инженером всей ЮУЖД, после чего возглавил структуру (архивное фото) Фото:

Бывший начальник Южно-Уральской железной дороги (ЮУЖД), работавший в последние годы заместителем главы Российских железных дорог (РЖД), Анатолий Храмцов ушел на пенсию. Об этом 21 октября сообщила пресс-служба РЖД.

«Замглавы РЖД Анатолий Храмцов принял решение об уходе на заслуженный отдых», — сообщила пресс-служба РЖД в telegram-канале. Храмцов начал трудовой путь в 1986 году на ЮУЖД, где прошел путь от электромеханика до начальника. Возглавлял ЮУЖД с 2018 до 2021 года.

На должности заместителя генерального директора — главного инженера ОАО «РЖД» отвечал за формирование технической политики и инновационное развитие компании. «За годы своей работы Анатолий Михайлович внёс неоценимый вклад в деятельность инженерного корпуса российских железных дорог», — добавили в пресс-службе РЖД.

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Бывший начальник Южно-Уральской железной дороги (ЮУЖД), работавший в последние годы заместителем главы Российских железных дорог (РЖД), Анатолий Храмцов ушел на пенсию. Об этом 21 октября сообщила пресс-служба РЖД. «Замглавы РЖД Анатолий Храмцов принял решение об уходе на заслуженный отдых», — сообщила пресс-служба РЖД в telegram-канале. Храмцов начал трудовой путь в 1986 году на ЮУЖД, где прошел путь от электромеханика до начальника. Возглавлял ЮУЖД с 2018 до 2021 года. На должности заместителя генерального директора — главного инженера ОАО «РЖД» отвечал за формирование технической политики и инновационное развитие компании. «За годы своей работы Анатолий Михайлович внёс неоценимый вклад в деятельность инженерного корпуса российских железных дорог», — добавили в пресс-службе РЖД.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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