21 октября 2024

Свердловский участок «путинского автобана» накрыло холодным туманом

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В регионе прогнозируется температура до -4 градусов с туманом
В регионе прогнозируется температура до -4 градусов с туманом Фото:

Свердловский отрезок трассы М-12 ночью и утром будет окутан туманом при минусовых температурах. Об этом сообщили в ФКУ «Уралуправтодор».

«Внимание! На территории Свердловской области в ночные и утренние часы прогнозируется туман, в ночные часы прогнозируется понижение температуры до -4 градусов», — говорится в сообщении дорожников.

В 2021 году президент РФ Владимир Путин выступил с инициативой о продлении трассы М-12 (Москва — Казань — Екатеринбург — Тюмень). Эту дорогу народ стал называть «путинским автобаном».

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Любите оперативность? Получайте главные события Екатеринбурга и области сразу в нашем telegram-канале «Екатское чтиво»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Свердловский отрезок трассы М-12 ночью и утром будет окутан туманом при минусовых температурах. Об этом сообщили в ФКУ «Уралуправтодор». «Внимание! На территории Свердловской области в ночные и утренние часы прогнозируется туман, в ночные часы прогнозируется понижение температуры до -4 градусов», — говорится в сообщении дорожников. В 2021 году президент РФ Владимир Путин выступил с инициативой о продлении трассы М-12 (Москва — Казань — Екатеринбург — Тюмень). Эту дорогу народ стал называть «путинским автобаном».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...