Свердловский участок «путинского автобана» накрыло холодным туманом

В регионе прогнозируется температура до -4 градусов с туманом
Свердловский отрезок трассы М-12 ночью и утром будет окутан туманом при минусовых температурах. Об этом сообщили в ФКУ «Уралуправтодор».
«Внимание! На территории Свердловской области в ночные и утренние часы прогнозируется туман, в ночные часы прогнозируется понижение температуры до -4 градусов», — говорится в сообщении дорожников.
В 2021 году президент РФ Владимир Путин выступил с инициативой о продлении трассы М-12 (Москва — Казань — Екатеринбург — Тюмень). Эту дорогу народ стал называть «путинским автобаном».
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