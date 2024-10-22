Новичок кабмина ХМАО подвергся PR-атаке, едва получив должность

Новый директор депсоцразвития ХМАО Антон Терехин подвергся PR-атаке едва получив должность. Анонимы посеяли в соцсетях посты об оставшихся без компенсации расходов на коммунальные услуги ветеранам труда. Крайним пытались сделать главу департамента, которые работает на посту чуть больше недели.
«Хочу выразить благодарность команде департамента социального развития ХМАО — Югры Терехина Антона Владиславовича. Команде есть чем гордиться. Не успели вступить в должности, а уже навели порядки по начислению и выплате социальных выплат ветеранам труда округа. Социальные выплаты за последние 15 лет не росли, несмотря на то, что тарифы за коммунальные услуги растут ежегодно, и не на 7%. У 45% наших ветеранов с сентября размер социальных выплат сократился. И понятно, что команда все это спокойно обоснует. Это же так просто — сначала готовим нормативную базу, а потом народу крыть нечем», — содержалось в публикациях крупных пабликов и telegram-каналов округа.
При этом, законодательная новелла была введена еще до того, как новый директор депсоцразвития получил пост в кабмине. Терехин заставил подчиненных разобраться в ситуации. «Ранее компенсация расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг ветеранам труда рассчитывалась исходя из норматива площади жилого помещения, установленного законодательством ХМАО, нормативов потребления коммунальных услуг, тарифов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, установленных в соответствии с действующим законодательством. С 1 сентября компенсация рассчитывается исходя из объема потребляемых коммунальных услуг определенного по показаниям приборов учета на основании сведений ГИС ЖКХ, но не более нормативов потребления, утверждаемых в установленном законодательством РФ порядке», — прокомментировали в правительстве округа.
Выплату за сентябрь льготники получат в сентябре, а за октябрь — в ноябре. «Учитывая, что сведения об объеме потребляемых коммунальных услуг отдел Агентства получает из ГИС ЖКХ в месяце, следующем за месяцем, в котором такие услуги получены, выплаты за сентябрь 2024 года направлены для зачисления на лицевые счета граждан 20 октября. Выплаты за октябрь года будут осуществлены до 20 ноября», — уточнили в департаменте.
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