В Перми пожарные приступили к учениям рядом с крупной промзоной

В Перми в районе промышленной зоны Осенцы начались пожарно-тактические учения. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС. В ведомстве призвали горожан не пугаться большого скопления техники и черного дыма.
«Сегодня с 10:00 до 13:00 по адресу: г. Промышленная, 80 проходят пожарно-тактические учения. Подразделения пожарной охраны и экстренные службы отработают на практике действия по тушению горящего резервуара. Если ты заметил большое скопление спецтехники, столб густого черного дыма и горение по указанному адресу — просим сохранять спокойствие», — сказано в сообщении ГУ МЧС по Прикамью.
Ранее командно-штабные учения по ликвидации чрезвычайных ситуаций прошли в Ленинском районе Перми. По легенде спасатели работали на месте взрыва газового баллона.
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