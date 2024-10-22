22 октября 2024

В Перми пожарные приступили к учениям рядом с крупной промзоной

© Служба новостей «URA.RU»
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Учения начались утром 23 октября
Учения начались утром 23 октября Фото:

В Перми в районе промышленной зоны Осенцы начались пожарно-тактические учения. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС. В ведомстве призвали горожан не пугаться большого скопления техники и черного дыма.

«Сегодня с 10:00 до 13:00 по адресу: г. Промышленная, 80 проходят пожарно-тактические учения. Подразделения пожарной охраны и экстренные службы отработают на практике действия по тушению горящего резервуара. Если ты заметил большое скопление спецтехники, столб густого черного дыма и горение по указанному адресу — просим сохранять спокойствие», — сказано в сообщении ГУ МЧС по Прикамью.

Ранее командно-штабные учения по ликвидации чрезвычайных ситуаций прошли в Ленинском районе Перми. По легенде спасатели работали на месте взрыва газового баллона.

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В Перми в районе промышленной зоны Осенцы начались пожарно-тактические учения. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС. В ведомстве призвали горожан не пугаться большого скопления техники и черного дыма. «Сегодня с 10:00 до 13:00 по адресу: г. Промышленная, 80 проходят пожарно-тактические учения. Подразделения пожарной охраны и экстренные службы отработают на практике действия по тушению горящего резервуара. Если ты заметил большое скопление спецтехники, столб густого черного дыма и горение по указанному адресу — просим сохранять спокойствие», — сказано в сообщении ГУ МЧС по Прикамью. Ранее командно-штабные учения по ликвидации чрезвычайных ситуаций прошли в Ленинском районе Перми. По легенде спасатели работали на месте взрыва газового баллона.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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