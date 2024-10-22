22 октября 2024

В Сургуте появится новая дорога на въезде в город

© Служба новостей «URA.RU»
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На въезде в Сургут построят новую дорогу
На въезде в Сургут построят новую дорогу Фото:

В Сургуте собираются построить новую дорогу, которая соединит улицу Киртбая с Тюменским трактом. Мэр города Максим Слепов сообщил, что проект прошел государственную экспертизу, и в следующем году планируется начать строительство транспортной магистрали.

«Уже есть решение о строительстве участка дороги, которая соединит ул. Киртбая с Тюменским трактом. Проект готов, прошел государственную экспертизу, планируем начать строительство в следующем году», — написал глава города в своем telegram-канале.

Он отметил, что новая магистраль разгрузит Грибоедовскую развязку. Мэр подчеркнул, что развитие дорожной инфраструктуры города ведется в соответствии с пожеланиями горожан и при участии специалистов по дорожному строительству.

Ранее URA.RU писало, что в Сургуте появится новая кольцевая дорога. Проектно-технические работы ведутся, в следующем году начнется строительство.

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В Сургуте собираются построить новую дорогу, которая соединит улицу Киртбая с Тюменским трактом. Мэр города Максим Слепов сообщил, что проект прошел государственную экспертизу, и в следующем году планируется начать строительство транспортной магистрали. «Уже есть решение о строительстве участка дороги, которая соединит ул. Киртбая с Тюменским трактом. Проект готов, прошел государственную экспертизу, планируем начать строительство в следующем году», — написал глава города в своем telegram-канале. Он отметил, что новая магистраль разгрузит Грибоедовскую развязку. Мэр подчеркнул, что развитие дорожной инфраструктуры города ведется в соответствии с пожеланиями горожан и при участии специалистов по дорожному строительству. Ранее URA.RU писало, что в Сургуте появится новая кольцевая дорога. Проектно-технические работы ведутся, в следующем году начнется строительство.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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