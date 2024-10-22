В Сургуте появится новая дорога на въезде в город

В Сургуте собираются построить новую дорогу, которая соединит улицу Киртбая с Тюменским трактом. Мэр города Максим Слепов сообщил, что проект прошел государственную экспертизу, и в следующем году планируется начать строительство транспортной магистрали.
«Уже есть решение о строительстве участка дороги, которая соединит ул. Киртбая с Тюменским трактом. Проект готов, прошел государственную экспертизу, планируем начать строительство в следующем году», — написал глава города в своем telegram-канале.
Он отметил, что новая магистраль разгрузит Грибоедовскую развязку. Мэр подчеркнул, что развитие дорожной инфраструктуры города ведется в соответствии с пожеланиями горожан и при участии специалистов по дорожному строительству.
Ранее URA.RU писало, что в Сургуте появится новая кольцевая дорога. Проектно-технические работы ведутся, в следующем году начнется строительство.
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