Челябинские власти благоустроили парк с редкими плодовыми растениями. Видео

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Открытия парка ждал весь Ленинский район
Открытия парка ждал весь Ленинский район Фото:

В Челябинске благоустроили парк с редкими плодовыми растениями Южного Урала. Открытия монастырской заимки «Плодушка» ждал весь Ленинский район, сообщили в мэрии Челябинска.

«В этом году в Челябинске благоустроили Монастырскую заимку „Плодушка“. Эта территория — объект культурного наследия региона с удивительной историей. Главное богатство парка — десятки видов редких для Южного Урала плодовых растений. Многим из них почти 100 лет, но они плодоносят до сих пор», — сообщили в пресс-службе.

Как отметили в ведомстве, челябинцы в 2024 году в регионе выбрали 128 общественных и 55 дворовых территорий для благоустройства. Парк «Плодушка» преобразился также благодаря голосам жителей.

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В Челябинске благоустроили парк с редкими плодовыми растениями Южного Урала. Открытия монастырской заимки «Плодушка» ждал весь Ленинский район, сообщили в мэрии Челябинска. «В этом году в Челябинске благоустроили Монастырскую заимку „Плодушка“. Эта территория — объект культурного наследия региона с удивительной историей. Главное богатство парка — десятки видов редких для Южного Урала плодовых растений. Многим из них почти 100 лет, но они плодоносят до сих пор», — сообщили в пресс-службе. Как отметили в ведомстве, челябинцы в 2024 году в регионе выбрали 128 общественных и 55 дворовых территорий для благоустройства. Парк «Плодушка» преобразился также благодаря голосам жителей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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