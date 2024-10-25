В Челябинске благоустроили парк с редкими плодовыми растениями Южного Урала. Открытия монастырской заимки «Плодушка» ждал весь Ленинский район, сообщили в мэрии Челябинска.
«В этом году в Челябинске благоустроили Монастырскую заимку „Плодушка“. Эта территория — объект культурного наследия региона с удивительной историей. Главное богатство парка — десятки видов редких для Южного Урала плодовых растений. Многим из них почти 100 лет, но они плодоносят до сих пор», — сообщили в пресс-службе.
Как отметили в ведомстве, челябинцы в 2024 году в регионе выбрали 128 общественных и 55 дворовых территорий для благоустройства. Парк «Плодушка» преобразился также благодаря голосам жителей.
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