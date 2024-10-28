Железнодорожники отремонтировали мост в Добрянке после вмешательства прокуратуры

Транспортная прокуратура обязала ответственных лиц отремонтировать мост, ведущий к железнодорожным путям станции «Пятый километр» Свердловской железной дороги. На проблему обратили внимание жители Добрянского округа Пермского края.
«Виновное должностное лицо, в обязанности которого входит содержание и своевременное проведение ремонта моста, привлечено к дисциплинарной ответственности. Конструкция отремонтирована и приведена в нормативное состояние» — написано в telegram-канале ведомства.
По словам обратившихся, в покрытии моста ранее образовались щели. Местами — доски отсутствовали совсем.
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