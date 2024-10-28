28 октября 2024

Железнодорожники отремонтировали мост в Добрянке после вмешательства прокуратуры

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Пермяки пожаловались на конструкцию, которая не отвечает требованиям безопасности (архивное фото)
Пермяки пожаловались на конструкцию, которая не отвечает требованиям безопасности (архивное фото) Фото:

Транспортная прокуратура обязала ответственных лиц отремонтировать мост, ведущий к железнодорожным путям станции «Пятый километр» Свердловской железной дороги. На проблему обратили внимание жители Добрянского округа Пермского края.

«Виновное должностное лицо, в обязанности которого входит содержание и своевременное проведение ремонта моста, привлечено к дисциплинарной ответственности. Конструкция отремонтирована и приведена в нормативное состояние» — написано в telegram-канале ведомства.

По словам обратившихся, в покрытии моста ранее образовались щели. Местами — доски отсутствовали совсем.

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Транспортная прокуратура обязала ответственных лиц отремонтировать мост, ведущий к железнодорожным путям станции «Пятый километр» Свердловской железной дороги. На проблему обратили внимание жители Добрянского округа Пермского края. «Виновное должностное лицо, в обязанности которого входит содержание и своевременное проведение ремонта моста, привлечено к дисциплинарной ответственности. Конструкция отремонтирована и приведена в нормативное состояние» — написано в telegram-канале ведомства. По словам обратившихся, в покрытии моста ранее образовались щели. Местами — доски отсутствовали совсем.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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