28 октября 2024

На месте «Рынка еды» в Перми команда «КиберПрайд» откроет компьютерный клуб

© Служба новостей «URA.RU»
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Клуб станет третьей функционирующей точкой пермских бизнесменов
Клуб станет третьей функционирующей точкой пермских бизнесменов Фото:

Место закрывшегося «Рынка еды» в пермском бизнес-центре Lencom займет новый компьютерный клуб. Это сообщение опубликовала команда «КиберПрайд».

На официальной странице объединения в соцсети «ВКонтакте» размещено объявление о наборе персонала: «Мы рады объявить о возможности присоединиться к нашей команде „КиберПрайд“ в клубе на Комсомольском проспекте, 28А». Администрации Lencom, подтверждает информацию, уточняя, что будут заняты все площади бывшего гастромаркета. У компьютерного клуба «КиберПрайд» в Перми уже работают два филиала.

«Рынок еды» работал в прикамской столице приблизительно три года. Гастромаркет открыл местный предприниматель Лев Пронченко в сентябре 2018 года. Летом 2020 года бизнес был продан другой команде, а в 2021 году проект окончательно закрылся.

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Место закрывшегося «Рынка еды» в пермском бизнес-центре Lencom займет новый компьютерный клуб. Это сообщение опубликовала команда «КиберПрайд». На официальной странице объединения в соцсети «ВКонтакте» размещено объявление о наборе персонала: «Мы рады объявить о возможности присоединиться к нашей команде „КиберПрайд“ в клубе на Комсомольском проспекте, 28А». Администрации Lencom, подтверждает информацию, уточняя, что будут заняты все площади бывшего гастромаркета. У компьютерного клуба «КиберПрайд» в Перми уже работают два филиала. «Рынок еды» работал в прикамской столице приблизительно три года. Гастромаркет открыл местный предприниматель Лев Пронченко в сентябре 2018 года. Летом 2020 года бизнес был продан другой команде, а в 2021 году проект окончательно закрылся.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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