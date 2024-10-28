На месте «Рынка еды» в Перми команда «КиберПрайд» откроет компьютерный клуб

Место закрывшегося «Рынка еды» в пермском бизнес-центре Lencom займет новый компьютерный клуб. Это сообщение опубликовала команда «КиберПрайд».
На официальной странице объединения в соцсети «ВКонтакте» размещено объявление о наборе персонала: «Мы рады объявить о возможности присоединиться к нашей команде „КиберПрайд“ в клубе на Комсомольском проспекте, 28А». Администрации Lencom, подтверждает информацию, уточняя, что будут заняты все площади бывшего гастромаркета. У компьютерного клуба «КиберПрайд» в Перми уже работают два филиала.
«Рынок еды» работал в прикамской столице приблизительно три года. Гастромаркет открыл местный предприниматель Лев Пронченко в сентябре 2018 года. Летом 2020 года бизнес был продан другой команде, а в 2021 году проект окончательно закрылся.
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