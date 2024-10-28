28 октября 2024

В Перми расселили аварийный дом, стоящий в границах объекта культурного наследия

© Служба новостей «URA.RU»
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Само здание сносить не будут (архивное фото)
Само здание сносить не будут (архивное фото) Фото:

В Перми завершилось расселение жильцов аварийного дома №79 по улице Уральской в Мотовилихинском районе. Об этом сообщила пресс-служба мэрии города.

«Завершилось расселение аварийного многоквартирного дома по улице Уральской, 79. Четырехэтажный дом 1932 года постройки был признан аварийным 29 июля 2020 года», — написано на сайте администрации Перми.

Здесь ранее располагалось 53 жилых помещения, где проживали 118 человек. Дом находится в границах территории объекта культурного наследия — соцгородка «Рабочий поселок». Именно поэтому здание сносить не будут, а собираются отреставрировать.

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В Перми завершилось расселение жильцов аварийного дома №79 по улице Уральской в Мотовилихинском районе. Об этом сообщила пресс-служба мэрии города. «Завершилось расселение аварийного многоквартирного дома по улице Уральской, 79. Четырехэтажный дом 1932 года постройки был признан аварийным 29 июля 2020 года», — написано на сайте администрации Перми. Здесь ранее располагалось 53 жилых помещения, где проживали 118 человек. Дом находится в границах территории объекта культурного наследия — соцгородка «Рабочий поселок». Именно поэтому здание сносить не будут, а собираются отреставрировать.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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