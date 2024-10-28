В Перми расселили аварийный дом, стоящий в границах объекта культурного наследия

В Перми завершилось расселение жильцов аварийного дома №79 по улице Уральской в Мотовилихинском районе. Об этом сообщила пресс-служба мэрии города.
«Завершилось расселение аварийного многоквартирного дома по улице Уральской, 79. Четырехэтажный дом 1932 года постройки был признан аварийным 29 июля 2020 года», — написано на сайте администрации Перми.
Здесь ранее располагалось 53 жилых помещения, где проживали 118 человек. Дом находится в границах территории объекта культурного наследия — соцгородка «Рабочий поселок». Именно поэтому здание сносить не будут, а собираются отреставрировать.
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