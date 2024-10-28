Водители в ХМАО стали активнее пересаживаться на электромобили

Жители Ханты-Мансийского автономного округа стали активнее покупать электромобили. По сравнению с 2023 годом, спрос на них в регионе вырос на 40%, рассказали URA.RU аналитики банков ВТБ, «Открытия» и сервиса «Автомаркетолог».
«С начала года югорчане купили на 40% больше новых электромобилей и на 20% меньше „электричек“ с пробегом, по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. А спрос на машины, работающие на традиционном топливе, за год увеличился на 60%, с газовым двигателем — рост больше, чем в 20 раз. Гибридные автомобили тоже популярны, их покупки выросли в 3,7 раза», — говорится в исследовании.
Впрочем, доля электромашин в продажах по региону составляет менее 1%. Чаще всего югорчане предпочитают ездить именно на бензиновых авто. Ситуацию связывают с большими расстояниями в регионе, суровым климатом и отсутствием инфраструктуры для зарядки в городах.
«Плюсы приобретения „традиционных“ машин в нашем регионе пока серьезно перевешивают даже тот факт, что электрозарядка в разы дешевле заправки бензином. Хотя, на наш взгляд, именно цена топлива повлияла на кратный рост популярности гибридов и автомобилей на газу», — поясняет бизнес-лидер ВТБ и Открытия в Югре Виталий Мосунов.
Ранее URA.RU рассказывало, что у жителей ХМАО упал интерес к заказу бюджетных иномарок с пробегом из-за рубежа. Из-за их высокой стоимости югорчане переключаются на внутренний подержанный рынок либо приобретают новые отечественные или китайские машины.
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