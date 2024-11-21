Какие цветы жители ХМАО чаще всего покупают ко Дню матери

Жители ХМАО ко Дню матери скупают в цветочных магазинах розы и хризантемы
© Служба новостей «URA.RU»
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День матери отметят в стране 24 ноября
День матери отметят в стране 24 ноября Фото:

Жители Ханты-Мансийского автономного округа ко Дню матери прежде всего покупают на подарок розы и хризантемы. Праздник отметят в стране 24 ноября. Тенденцию URA.RU обсудило с югорскими флористами.

«Хризантемы хорошо покупают и розы. Но, конечно, люди не ограничиваются только ими», — рассказал журналисту агентства руководитель цветочной мастерской Suzen Алексей Сидорин.

Интерес к розам у покупателей, по словам флористов, при этом сохраняется на протяжении всего года. А популярность крупной российской хризантемы сейчас объясняют сезонностью. Тем временем югорчане все чаще обращают внимание необычные цветы.

«Помимо классических вариантов берут, например, анигозантос и амариллис. Также еще и гиацинты весенние, маттиолу и гортензии», — рассказала соруководитель студии цветов и декора Barhat Стефанида Капитонова.

Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО могут повысить стоимость цветов на 15-20% ко Дню матери. Удорожание связывают с ростом расходов на логистику из-за повышения спроса.

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Жители Ханты-Мансийского автономного округа ко Дню матери прежде всего покупают на подарок розы и хризантемы. Праздник отметят в стране 24 ноября. Тенденцию URA.RU обсудило с югорскими флористами. «Хризантемы хорошо покупают и розы. Но, конечно, люди не ограничиваются только ими», — рассказал журналисту агентства руководитель цветочной мастерской Suzen Алексей Сидорин. Интерес к розам у покупателей, по словам флористов, при этом сохраняется на протяжении всего года. А популярность крупной российской хризантемы сейчас объясняют сезонностью. Тем временем югорчане все чаще обращают внимание необычные цветы. «Помимо классических вариантов берут, например, анигозантос и амариллис. Также еще и гиацинты весенние, маттиолу и гортензии», — рассказала соруководитель студии цветов и декора Barhat Стефанида Капитонова. Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО могут повысить стоимость цветов на 15-20% ко Дню матери. Удорожание связывают с ростом расходов на логистику из-за повышения спроса.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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