Какие цветы жители ХМАО чаще всего покупают ко Дню матери

Жители Ханты-Мансийского автономного округа ко Дню матери прежде всего покупают на подарок розы и хризантемы. Праздник отметят в стране 24 ноября. Тенденцию URA.RU обсудило с югорскими флористами.
«Хризантемы хорошо покупают и розы. Но, конечно, люди не ограничиваются только ими», — рассказал журналисту агентства руководитель цветочной мастерской Suzen Алексей Сидорин.
Интерес к розам у покупателей, по словам флористов, при этом сохраняется на протяжении всего года. А популярность крупной российской хризантемы сейчас объясняют сезонностью. Тем временем югорчане все чаще обращают внимание необычные цветы.
«Помимо классических вариантов берут, например, анигозантос и амариллис. Также еще и гиацинты весенние, маттиолу и гортензии», — рассказала соруководитель студии цветов и декора Barhat Стефанида Капитонова.
Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО могут повысить стоимость цветов на 15-20% ко Дню матери. Удорожание связывают с ростом расходов на логистику из-за повышения спроса.
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