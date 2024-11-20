20 ноября 2024

В ХМАО силовики задержали рецидивиста, который убил пенсионерку. Видео

В ХМАО рецидивист убил пенсионерку в районе СНТ
© Служба новостей «URA.RU»
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Решается вопрос об избрании меры пресечения рецидивисту, обвиняемому в убийстве пенсионерки
Решается вопрос об избрании меры пресечения рецидивисту, обвиняемому в убийстве пенсионерки Фото:

В Урае (ХМАО) полицейские задержали неоднократно судимого мужчину, который убил 65-летнюю жительницу. Об этом сообщает пресс-служба полиции региона.

«В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска по горячим следам задержали подозреваемого в совершении тяжкого преступления — ранее неоднократно судимого за совершение преступлений против личности 61-летнего мужчину», — сообщает пресс-служба ведомства.

Тело погибшей было обнаружено в СНТ «Энтузиаст» 19 ноября. Следственный комитет ХМАО возбудил уголовное дело. Решается вопрос об избрании меры пресечения подозреваемому.

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В Урае (ХМАО) полицейские задержали неоднократно судимого мужчину, который убил 65-летнюю жительницу. Об этом сообщает пресс-служба полиции региона. «В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска по горячим следам задержали подозреваемого в совершении тяжкого преступления — ранее неоднократно судимого за совершение преступлений против личности 61-летнего мужчину», — сообщает пресс-служба ведомства. Тело погибшей было обнаружено в СНТ «Энтузиаст» 19 ноября. Следственный комитет ХМАО возбудил уголовное дело. Решается вопрос об избрании меры пресечения подозреваемому.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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