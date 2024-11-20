В Урае (ХМАО) полицейские задержали неоднократно судимого мужчину, который убил 65-летнюю жительницу. Об этом сообщает пресс-служба полиции региона.
«В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска по горячим следам задержали подозреваемого в совершении тяжкого преступления — ранее неоднократно судимого за совершение преступлений против личности 61-летнего мужчину», — сообщает пресс-служба ведомства.
Тело погибшей было обнаружено в СНТ «Энтузиаст» 19 ноября. Следственный комитет ХМАО возбудил уголовное дело. Решается вопрос об избрании меры пресечения подозреваемому.
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