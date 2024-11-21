Нефтяник пожаловался в трудовую инспекцию на фирму миллиардера из ХМАО из-за спецодежды

Бывшему работнику компании «Аргос» за спецодежду урезали зарплату при увольнении
© Служба новостей «URA.RU»
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Нефтяник пожаловался на форму миллиардера из ХМАО из-за вычета за спецодежду
Нефтяник пожаловался на форму миллиардера из ХМАО из-за вычета за спецодежду Фото:

Бывший работник ООО «Аргос-Чурс» (входило в структуру нефтесервисной компании «Аргос» из Когалыма) обратился в трудовую инспекцию с жалобой на вычет денег за спецодежду при увольнении без его согласия. Предприятием владеют Равиль и Ринат Салиховы, капиталы которых составляют миллиарды рублей. Трудовая инспекция вынесла предприятию предостережение, что подтверждают документы проверки, которые есть в распоряжении агентства URA.RU.

«В трудовую инспекцию поступило обращение работника о нарушении трудовых прав со стороны работодателя, который без согласия сотрудника удержал 13 304,32 руб. за спецодежду при увольнении, что противоречит Трудовому кодексу. Компании объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований», — указано в документах трудовой инспекции.

Согласно Трудовому кодексу, удержания из заработной платы возможны только строго по согласованию с работником и в строго установленных законом случаях. Так, деньги могут вычесть из расчета для возмещения неотработанных авансов, погашения задолженности, возврата излишне выплаченных сумм или компенсации за неотработанные дни отпуска.

Агентство URA.RU направило запрос в компанию для получения комментариев. На момент публикации ответа не поступило.

Ранее URA.RU, что владелец крупнейшей нефтесервисной компании в ХМАО Равиль Салихов решил закрыть одно из своих предприятий. «Лангепасско-Покачевское управление ремонта скважин» прекратит существование после слияния с другой его фирмой — «Аргос».

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Бывший работник ООО «Аргос-Чурс» (входило в структуру нефтесервисной компании «Аргос» из Когалыма) обратился в трудовую инспекцию с жалобой на вычет денег за спецодежду при увольнении без его согласия. Предприятием владеют Равиль и Ринат Салиховы, капиталы которых составляют миллиарды рублей. Трудовая инспекция вынесла предприятию предостережение, что подтверждают документы проверки, которые есть в распоряжении агентства URA.RU. «В трудовую инспекцию поступило обращение работника о нарушении трудовых прав со стороны работодателя, который без согласия сотрудника удержал 13 304,32 руб. за спецодежду при увольнении, что противоречит Трудовому кодексу. Компании объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований», — указано в документах трудовой инспекции. Согласно Трудовому кодексу, удержания из заработной платы возможны только строго по согласованию с работником и в строго установленных законом случаях. Так, деньги могут вычесть из расчета для возмещения неотработанных авансов, погашения задолженности, возврата излишне выплаченных сумм или компенсации за неотработанные дни отпуска. Агентство URA.RU направило запрос в компанию для получения комментариев. На момент публикации ответа не поступило. Ранее URA.RU, что владелец крупнейшей нефтесервисной компании в ХМАО Равиль Салихов решил закрыть одно из своих предприятий. «Лангепасско-Покачевское управление ремонта скважин» прекратит существование после слияния с другой его фирмой — «Аргос».
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© Служба новостей «URA.RU»
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