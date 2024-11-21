Житель ХМАО отправился в исправительную колонию за кражу денег у матери

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Суд приговорил югорчанина к трем годам и 10 месяцам лишения свободы
Суд приговорил югорчанина к трем годам и 10 месяцам лишения свободы Фото:

Суд приговорил к трем годам и 10 месяцам лишения свободы 22-летнего жителя Нефтеюганска, который украл более 100 тысяч рублей с карты своей матери. Об этом сообщает пресс-служба полиции региона.

«Суд рассмотрел уголовное дело, возбужденное по статье 158 УК РФ (кража с банковского счета), и признал мужчину виновным в инкриминируемом деянии. Ему назначено три года 10 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», — сообщает пресс-служба ведомства.

В августе в полицию обратилась югорчанка которая сообщила, что с ее банковского счета было украдено 107 тысяч рублей. Оперативники установили и задержали подозреваемого — им оказался сын потерпевшей. Свой поступок он объяснил тяжелым финансовым положением.

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Суд приговорил к трем годам и 10 месяцам лишения свободы 22-летнего жителя Нефтеюганска, который украл более 100 тысяч рублей с карты своей матери. Об этом сообщает пресс-служба полиции региона. «Суд рассмотрел уголовное дело, возбужденное по статье 158 УК РФ (кража с банковского счета), и признал мужчину виновным в инкриминируемом деянии. Ему назначено три года 10 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», — сообщает пресс-служба ведомства. В августе в полицию обратилась югорчанка которая сообщила, что с ее банковского счета было украдено 107 тысяч рублей. Оперативники установили и задержали подозреваемого — им оказался сын потерпевшей. Свой поступок он объяснил тяжелым финансовым положением.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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