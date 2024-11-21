Житель ХМАО отправился в исправительную колонию за кражу денег у матери

Суд приговорил к трем годам и 10 месяцам лишения свободы 22-летнего жителя Нефтеюганска, который украл более 100 тысяч рублей с карты своей матери. Об этом сообщает пресс-служба полиции региона.
«Суд рассмотрел уголовное дело, возбужденное по статье 158 УК РФ (кража с банковского счета), и признал мужчину виновным в инкриминируемом деянии. Ему назначено три года 10 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», — сообщает пресс-служба ведомства.
В августе в полицию обратилась югорчанка которая сообщила, что с ее банковского счета было украдено 107 тысяч рублей. Оперативники установили и задержали подозреваемого — им оказался сын потерпевшей. Свой поступок он объяснил тяжелым финансовым положением.
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