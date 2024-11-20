Пацаны и драконы: в ХМАО назвали самые популярные сериалы

У жителей ХМАО с начала года самым популярным сериалом стала отечественная криминальная драма «Слово пацана. Кровь на асфальте», рассказали URA.RU аналитики «Ростелекома». А в зарубежный топ попало фэнтези «Дом Дракона».
«Лидером у зрителей среди многосерийных фильмов стал нашумевший проект „Слово пацана. Кровь на асфальте“», — говорится в исследовании. Из числа российских новинок югорчане также часто смотрели драмеди «Комбинация» и шпионский детектив «ГДР».
Среди зарубежных сериалов у жителей региона обрели популярность «Великолепный век», «Постучись в мою дверь» и «Дом Дракона». А самыми популярными мультфильмами стали «Три кота», «Маша и Медведь» и «Барбоскины».
Ранее URA.RU рассказывало, что в кинотеатры ХМАО временно снимали с проката фильм «Веном 3». Так югорские кинозалы решили поддержать отечественные премьеры.
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