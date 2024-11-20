20 ноября 2024

Пацаны и драконы: в ХМАО назвали самые популярные сериалы

«Ростелеком»: у жителей ХМАО самым популярным сериалом стал «Слово пацана»
© Служба новостей «URA.RU»
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У югорчан самым популярным сериалом стала драма «Слово пацана»
У югорчан самым популярным сериалом стала драма «Слово пацана» Фото:

У жителей ХМАО с начала года самым популярным сериалом стала отечественная криминальная драма «Слово пацана. Кровь на асфальте», рассказали URA.RU аналитики «Ростелекома». А в зарубежный топ попало фэнтези «Дом Дракона».

«Лидером у зрителей среди многосерийных фильмов стал нашумевший проект „Слово пацана. Кровь на асфальте“», — говорится в исследовании. Из числа российских новинок югорчане также часто смотрели драмеди «Комбинация» и шпионский детектив «ГДР».

Среди зарубежных сериалов у жителей региона обрели популярность «Великолепный век», «Постучись в мою дверь» и «Дом Дракона». А самыми популярными мультфильмами стали «Три кота», «Маша и Медведь» и «Барбоскины».

Ранее URA.RU рассказывало, что в кинотеатры ХМАО временно снимали с проката фильм «Веном 3». Так югорские кинозалы решили поддержать отечественные премьеры.

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У жителей ХМАО с начала года самым популярным сериалом стала отечественная криминальная драма «Слово пацана. Кровь на асфальте», рассказали URA.RU аналитики «Ростелекома». А в зарубежный топ попало фэнтези «Дом Дракона». «Лидером у зрителей среди многосерийных фильмов стал нашумевший проект „Слово пацана. Кровь на асфальте“», — говорится в исследовании. Из числа российских новинок югорчане также часто смотрели драмеди «Комбинация» и шпионский детектив «ГДР». Среди зарубежных сериалов у жителей региона обрели популярность «Великолепный век», «Постучись в мою дверь» и «Дом Дракона». А самыми популярными мультфильмами стали «Три кота», «Маша и Медведь» и «Барбоскины». Ранее URA.RU рассказывало, что в кинотеатры ХМАО временно снимали с проката фильм «Веном 3». Так югорские кинозалы решили поддержать отечественные премьеры.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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