В Сургуте в ДТП попал пассажирский автобус, есть пострадавшие

В Сургуте (ХМАО) на улице Аэрофлотской пассажирский автобус №110 попал в ДТП. По предварительной информации, в аварии пострадали четыре человека, сообщает telegram-канал администрации Сургута.
«В 16:36 на улице Аэрофлотская произошло ДТП с участием пассажирского автобуса № 110, обслуживаемого АО „СПОПАТ“. По предварительной информации, в результате ДТП пострадали четыре человека, которые госпитализированы в травматологическую больницу. Им оказывается необходимая медицинская помощь», — сообщается в telegram-канале мэрии.
На месте ДТП работали сотрудники Госавтоинспекции и «СПОПАТ». Устанавливаются причины аварии. Всем пострадавшим, при необходимости, будет оказана помощь со стороны перевозчика при оформлении документов для получения страховой выплаты.
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