В ХМАО подешевели курица, виноград и бананы

В ХМАО стали медленнее дорожать мясные продукты, а курица, виноград и бананы вообще упали в цене. Об этом сообщили в Центральном Банке России.
«В автономном округе в октябре замедлился годовой рост цен на мясной фарш, пельмени, манты и равиоли, окорочка куриные, свинину (кроме бескостного мяса), сосиски и сардельки, а куры стали дешевле, чем годом ранее (в сентябре были дороже). Виноград… [и] бананы стали дешевле, чем год назад (в сентябре были дороже)», — написано на сайте ведомства.
Инфляция в регионе в целом за октябрь замедлилась до 7,68%. Месяцем ранее показатель был на уровне 7,99%. Годовой темп прироста цен оказался ниже, чем по Уральскому федеральному округу (7,88%) и России (8,54%).
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!