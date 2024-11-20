20 ноября 2024

В ХМАО подешевели курица, виноград и бананы

© Служба новостей «URA.RU»
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В ХМАО дешевеют бананы
В ХМАО дешевеют бананы Фото:

В ХМАО стали медленнее дорожать мясные продукты, а курица, виноград и бананы вообще упали в цене. Об этом сообщили в Центральном Банке России.

«В автономном округе в октябре замедлился годовой рост цен на мясной фарш, пельмени, манты и равиоли, окорочка куриные, свинину (кроме бескостного мяса), сосиски и сардельки, а куры стали дешевле, чем годом ранее (в сентябре были дороже). Виноград… [и] бананы стали дешевле, чем год назад (в сентябре были дороже)», — написано на сайте ведомства.

Инфляция в регионе в целом за октябрь замедлилась до 7,68%. Месяцем ранее показатель был на уровне 7,99%. Годовой темп прироста цен оказался ниже, чем по Уральскому федеральному округу (7,88%) и России (8,54%).

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В ХМАО стали медленнее дорожать мясные продукты, а курица, виноград и бананы вообще упали в цене. Об этом сообщили в Центральном Банке России. «В автономном округе в октябре замедлился годовой рост цен на мясной фарш, пельмени, манты и равиоли, окорочка куриные, свинину (кроме бескостного мяса), сосиски и сардельки, а куры стали дешевле, чем годом ранее (в сентябре были дороже). Виноград… [и] бананы стали дешевле, чем год назад (в сентябре были дороже)», — написано на сайте ведомства. Инфляция в регионе в целом за октябрь замедлилась до 7,68%. Месяцем ранее показатель был на уровне 7,99%. Годовой темп прироста цен оказался ниже, чем по Уральскому федеральному округу (7,88%) и России (8,54%).
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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