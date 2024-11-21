В ХМАО на «трассе смерти» два человека пострадали в ДТП с грузовиком

На 847-ом километре трассы Тюмень — Ханты-Мансийск столкнулись автомобили Shacman и «ГАЗ». В результате ДТП травмированы водитель и пассажир грузовика, сообщили в ГУ МВД России по ХМАО.
«Водитель автомобиля Shacman, по предварительным данным, при совершении манёвра „разворот“ не предоставил преимущество в движении встречному транспортному средству „ГАЗ“ и допустил с ним столкновение. В результате ДТП водитель и пассажир „ГАЗ“ получили травмы», — написано в telegram-канале ведомства.
Сейчас на месте происшествия работают сотрудники полиции. Они устанавливают все обстоятельства ДТП.
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