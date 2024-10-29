«Уралвагонзавод» наладил производство «мангалов» для танков. Фото

«Уралвагонзавод» поставил на поток производство защиты для танков от БПЛА
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Новый вид защиты на УВЗ освоили «с нуля» Фото:

«Уралвагонзавод» (Нижний Тагил, входит в концерн УВЗ госкорпорации «Ростех») успешно наладил производство специальных «мангалов» для бронетехники, предназначенных для обороны от FPV-дронов. Об этом рассказали в пресс-службе предприятия.

«Производство „мангалов“ для защиты бронетехники было освоено „с нуля“ и налажено в кратчайшие сроки. Для этой работы была сформирована молодежная бригада», — следует из сообщения.

Молодежь трудится под присмотром опытных наставников. Применение новых защитных «мангалов» на бронетехнике значительно повышает ее защищенность от атак с воздуха, особенно от малых дронов, использующихся для наблюдения и нападения.

Фото:

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«Уралвагонзавод» (Нижний Тагил, входит в концерн УВЗ госкорпорации «Ростех») успешно наладил производство специальных «мангалов» для бронетехники, предназначенных для обороны от FPV-дронов. Об этом рассказали в пресс-службе предприятия. «Производство „мангалов“ для защиты бронетехники было освоено „с нуля“ и налажено в кратчайшие сроки. Для этой работы была сформирована молодежная бригада», — следует из сообщения. Молодежь трудится под присмотром опытных наставников. Применение новых защитных «мангалов» на бронетехнике значительно повышает ее защищенность от атак с воздуха, особенно от малых дронов, использующихся для наблюдения и нападения.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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