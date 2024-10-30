Депутаты в Увельском районе поддержали преобразование муниципалитета в округ

Депутаты Увельского района Челябинской области проголосовали за преобразование муниципалитета в округ. Об этом 30 октября сообщила пресс-служба муниципалитета.
«Депутаты, получив исчерпывающие ответы на свои вопросы, проголосовали в поддержку инициативы главы Увельского муниципального района и Собрания депутатов. На депутатской сессии в Хуторском поселении вопросы по теме обсуждались на протяжении двух часов, были получены ответы по интересующим депутатов нюансам реформы», — сообщает пресс-служба администрации Увельского муниципального района на официальной странице в соцсети «ВКонтакте».
Главный вопрос, который интересовал депутатов, не будет ли безвластия в переходный период, не останутся ли брошенными малые населенные пункты. Глава района Сергей Рослов пояснил им, что основной принцип работы в поселениях останется прежним.
Заседания Советов уже прошли в Хуторском, Мордвиновском, Каменском, Половинском, Красносельском, Кичигинском поселениях. До конца недели вопрос обсудят и депутаты остальных поселений. Далее к публичному обсуждению подключатся жители сел Хуторка, Песчаное, Гагарье, Нехаево, Вялково, Марково.
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер ранее во время совещания дал старт созданию четырех новых муниципалитетов. Объединить планируется поселения в округ в Ашинском, Еманжелинском, Кусинском и Увельском районах, сообщила 22 октября пресс-служба правительства области. Текслер, говоря о подобной инициативе, попросил глав объяснить людям смысл и преимущества преобразований.
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