Бастрыкин требует доклад о внутриутробной гибели ребенка в Челябинске

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Глава СК РФ Александр Бастрыкин. stock, бастрыкин александр, stock
Бастрыкин получил доложить о причинах волокиты Фото:

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить по уголовному делу о внутриутробной гибели ребенка в больнице Челябинска в декабре прошлого года. Об этом 30 октября сообщила пресс-служба ведомства.

«Глава СКР поручил доложить по уголовному делу о ненадлежащем оказании медицинской помощи женщине в одной из больниц в Челябинске. Некачественное оказание медпомощи при родовспоможении в декабре прошлого года привело к гибели плода», — сообщает пресс-служба ведомства в telegram-канале.

Расследование дела в региональном Следственном управлении Следственного комитата (СУ СК) затягивается, заявила пострадавшая. Виновные к ответственности не привлечены до сих пор. Бастрыкин получил руководителю челябинского ведомства Алексею Колбасину доложить о проведении комплексных мер по делу и причинах волокиты.

Бастрыкин ранее потребовал доложить о причинах волокиты по уголовному делу, расследование которого длится более года, о смерти новорожденного в больнице Челябинска. Молодые родители обвинили врачей в смерти новорожденного в 2022 году.

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Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить по уголовному делу о внутриутробной гибели ребенка в больнице Челябинска в декабре прошлого года. Об этом 30 октября сообщила пресс-служба ведомства. «Глава СКР поручил доложить по уголовному делу о ненадлежащем оказании медицинской помощи женщине в одной из больниц в Челябинске. Некачественное оказание медпомощи при родовспоможении в декабре прошлого года привело к гибели плода», — сообщает пресс-служба ведомства в telegram-канале. Расследование дела в региональном Следственном управлении Следственного комитата (СУ СК) затягивается, заявила пострадавшая. Виновные к ответственности не привлечены до сих пор. Бастрыкин получил руководителю челябинского ведомства Алексею Колбасину доложить о проведении комплексных мер по делу и причинах волокиты. Бастрыкин ранее потребовал доложить о причинах волокиты по уголовному делу, расследование которого длится более года, о смерти новорожденного в больнице Челябинска. Молодые родители обвинили врачей в смерти новорожденного в 2022 году.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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