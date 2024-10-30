Бастрыкин требует доклад о внутриутробной гибели ребенка в Челябинске

30 октября 2024 в 17:00 Размер текста - 17 +

Бастрыкин получил доложить о причинах волокиты Фото: Следственный комитет РФ Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить по уголовному делу о внутриутробной гибели ребенка в больнице Челябинска в декабре прошлого года. Об этом 30 октября сообщила пресс-служба ведомства. «Глава СКР поручил доложить по уголовному делу о ненадлежащем оказании медицинской помощи женщине в одной из больниц в Челябинске. Некачественное оказание медпомощи при родовспоможении в декабре прошлого года привело к гибели плода», — сообщает пресс-служба ведомства в telegram-канале. Расследование дела в региональном Следственном управлении Следственного комитата (СУ СК) затягивается, заявила пострадавшая. Виновные к ответственности не привлечены до сих пор. Бастрыкин получил руководителю челябинского ведомства Алексею Колбасину доложить о проведении комплексных мер по делу и причинах волокиты. Бастрыкин ранее потребовал доложить о причинах волокиты по уголовному делу, расследование которого длится более года, о смерти новорожденного в больнице Челябинска. Молодые родители обвинили врачей в смерти новорожденного в 2022 году. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить по уголовному делу о внутриутробной гибели ребенка в больнице Челябинска в декабре прошлого года. Об этом 30 октября сообщила пресс-служба ведомства. «Глава СКР поручил доложить по уголовному делу о ненадлежащем оказании медицинской помощи женщине в одной из больниц в Челябинске. Некачественное оказание медпомощи при родовспоможении в декабре прошлого года привело к гибели плода», — сообщает пресс-служба ведомства в telegram-канале. Расследование дела в региональном Следственном управлении Следственного комитата (СУ СК) затягивается, заявила пострадавшая. Виновные к ответственности не привлечены до сих пор. Бастрыкин получил руководителю челябинского ведомства Алексею Колбасину доложить о проведении комплексных мер по делу и причинах волокиты. Бастрыкин ранее потребовал доложить о причинах волокиты по уголовному делу, расследование которого длится более года, о смерти новорожденного в больнице Челябинска. Молодые родители обвинили врачей в смерти новорожденного в 2022 году.