Челябинский губернатор Текслер назначил министра тарифного регулирования области

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Внеочередное заседание областной думы. Курган, депутат, чиновник, портфель, должность, кресло, назначение
Дрыга назначен на должность министра 30 октября Фото:

Министром тарифного регулирования и энергетики Челябинской области назначен Антон Дрыга. Постановление, подписанное 30 октября губернатором Алексеем Текслером, опубликовано на портале правовой информации.

«Назначить Дрыгу Антона Александровича Министром тарифного регулирования и энергетики Челябинской области, освободив от ранее занимаемой должности», — говорится в постановлении. Дрыга ранее исполнял обязанности руководителя ведомства.

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Министром тарифного регулирования и энергетики Челябинской области назначен Антон Дрыга. Постановление, подписанное 30 октября губернатором Алексеем Текслером, опубликовано на портале правовой информации. «Назначить Дрыгу Антона Александровича Министром тарифного регулирования и энергетики Челябинской области, освободив от ранее занимаемой должности», — говорится в постановлении. Дрыга ранее исполнял обязанности руководителя ведомства.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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