Челябинский губернатор Текслер назначил министра тарифного регулирования области

Дрыга назначен на должность министра 30 октября
Министром тарифного регулирования и энергетики Челябинской области назначен Антон Дрыга. Постановление, подписанное 30 октября губернатором Алексеем Текслером, опубликовано на портале правовой информации.
«Назначить Дрыгу Антона Александровича Министром тарифного регулирования и энергетики Челябинской области, освободив от ранее занимаемой должности», — говорится в постановлении. Дрыга ранее исполнял обязанности руководителя ведомства.
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