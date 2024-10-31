31 октября 2024

На ЕКАД открыли движение по мосту, где собирались пробки. Видео

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Завершенные участки дорог от УГПХ (УТСС). Екатеринбург, асфальт, екад, трасса, дорога
Левую полосу участка отремонтируют в следующем году (архивное фото) Фото:

Дорожники в ночь на 1 ноября открыли движение по правой полосе моста на 42-м километре Екатеринбургской кольцевой автодороги (ЕКАД). Об этом рассказал очевидец.

«Открыли движение по ЕКАД, где был светофор с реверсивным движением», — передает telegram-канал «8 район: Верхняя Пышма, Среднеуральск» слова собеседника. Речь идет об участке возле поселка Шувакиш, где из-за работ часто выстраивались пробки.

Изначально планировалось, что полностью участок отремонтируют к середине октября, но ремонт сорвали. Работы на левой полосе дороги продолжатся уже в 2025 году.

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Дорожники в ночь на 1 ноября открыли движение по правой полосе моста на 42-м километре Екатеринбургской кольцевой автодороги (ЕКАД). Об этом рассказал очевидец. «Открыли движение по ЕКАД, где был светофор с реверсивным движением», — передает telegram-канал «8 район: Верхняя Пышма, Среднеуральск» слова собеседника. Речь идет об участке возле поселка Шувакиш, где из-за работ часто выстраивались пробки. Изначально планировалось, что полностью участок отремонтируют к середине октября, но ремонт сорвали. Работы на левой полосе дороги продолжатся уже в 2025 году.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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