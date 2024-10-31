Левую полосу участка отремонтируют в следующем году (архивное фото)
Дорожники в ночь на 1 ноября открыли движение по правой полосе моста на 42-м километре Екатеринбургской кольцевой автодороги (ЕКАД). Об этом рассказал очевидец.
«Открыли движение по ЕКАД, где был светофор с реверсивным движением», — передает telegram-канал «8 район: Верхняя Пышма, Среднеуральск» слова собеседника. Речь идет об участке возле поселка Шувакиш, где из-за работ часто выстраивались пробки.
Изначально планировалось, что полностью участок отремонтируют к середине октября, но ремонт сорвали. Работы на левой полосе дороги продолжатся уже в 2025 году.
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