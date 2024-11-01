В Екатеринбурге подорожают напитки в кофейнях — названа причина

В Екатеринбурге могут вырасти цены на кофейные напитки из-за удорожания зерна
© Служба новостей «URA.RU»
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Фирма по обжарке кофе Ingresso. Екатеринбург, кофе, обжарка кофе, молотый, зерна кофе
Стоимость кофейного зерна выросла на 15% Фото:

В заведениях Екатеринбурга могут вырастут цены на кофе. Рост связан с удорожанием кофейного зерна в стране производителя. Об этом URA.RU рассказали в Ingresso Coffee. Компания занимается обжаркой и поставляет кофе для дома и кофеен города.

«На зеленое зерно уже поднимаются цены. В основном дорожают сорта из Бразилии. Сильно подорожал зеленый кофе, поэтому стоимость растет примерно на 15%», — поделились в Ingresso Coffee. Там же добавили, что следят за ценами на рынке и подстраиваются под ситуацию.

По словам представителя компании, стоимость зерна начала подниматься с начала сентября. Но рост будет продолжаться и в следующем году, утверждают обжарщики.

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В заведениях Екатеринбурга могут вырастут цены на кофе. Рост связан с удорожанием кофейного зерна в стране производителя. Об этом URA.RU рассказали в Ingresso Coffee. Компания занимается обжаркой и поставляет кофе для дома и кофеен города. «На зеленое зерно уже поднимаются цены. В основном дорожают сорта из Бразилии. Сильно подорожал зеленый кофе, поэтому стоимость растет примерно на 15%», — поделились в Ingresso Coffee. Там же добавили, что следят за ценами на рынке и подстраиваются под ситуацию. По словам представителя компании, стоимость зерна начала подниматься с начала сентября. Но рост будет продолжаться и в следующем году, утверждают обжарщики.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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