В Екатеринбурге подорожают напитки в кофейнях — названа причина

В Екатеринбурге могут вырасти цены на кофейные напитки из-за удорожания зерна

01 ноября 2024 в 15:50 Размер текста - 17 +

Стоимость кофейного зерна выросла на 15% Фото: Размик Закарян © URA.RU В заведениях Екатеринбурга могут вырастут цены на кофе. Рост связан с удорожанием кофейного зерна в стране производителя. Об этом URA.RU рассказали в Ingresso Coffee. Компания занимается обжаркой и поставляет кофе для дома и кофеен города. «На зеленое зерно уже поднимаются цены. В основном дорожают сорта из Бразилии. Сильно подорожал зеленый кофе, поэтому стоимость растет примерно на 15%», — поделились в Ingresso Coffee. Там же добавили, что следят за ценами на рынке и подстраиваются под ситуацию. По словам представителя компании, стоимость зерна начала подниматься с начала сентября. Но рост будет продолжаться и в следующем году, утверждают обжарщики. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В заведениях Екатеринбурга могут вырастут цены на кофе. Рост связан с удорожанием кофейного зерна в стране производителя. Об этом URA.RU рассказали в Ingresso Coffee. Компания занимается обжаркой и поставляет кофе для дома и кофеен города. «На зеленое зерно уже поднимаются цены. В основном дорожают сорта из Бразилии. Сильно подорожал зеленый кофе, поэтому стоимость растет примерно на 15%», — поделились в Ingresso Coffee. Там же добавили, что следят за ценами на рынке и подстраиваются под ситуацию. По словам представителя компании, стоимость зерна начала подниматься с начала сентября. Но рост будет продолжаться и в следующем году, утверждают обжарщики.