В Екатеринбург привезли выставку с жуткими фотографиями

Екатеринбургский музей изобразительных искусств и московский Центр визуальной культуры Béton презентуют новый совместный проект. Уже 2 ноября горожане смогут увидеть работы питерского фотохудожника Андрея Чежина. Некоторые кадры наталкивают на мысли об искусстве, фильме ужасов или мультфильме «Коралина в стране Кошмаров», где у героев были пуговицы вместо глаз.
Главным героем работ Чежина становится канцелярская кнопка. Идея использовать ее в работах пришла к фотохудожнику в 1987 году, когда он был в одной из деревень в Латвии. Там автор увидел плакат к фильму «Страх», где был изображен человек, а по всей голове были воткнуты кнопки.
«Я сфотографировал плакат, ну и тут же забыл об этом. А потом, через несколько лет, я сделал фотографию-посвящение Магритту. Там я использовал кнопку как некий объект, воткнутый в небо. Потом использовал кнопку еще в нескольких фотографиях. Но тогда еще не думал, что это перерастет в крупный концептуальный проект», — пояснил фотохудожник. Так кнопка стала личным брендом автора.
Используя канцелярскую принадлежность, Чежин создает репродукции несуществующих произведений художников. Например, есть отсылки к работам Бэнкси, Сальвадору Дали, Казимиру Малевичу, Рене Магритту, Луизе Буржуа и другим. «У меня еще есть проект, где я беру любительские фотографии и вместо лиц впечатываю кнопки, получаются разные выражения [лица], потому что если кнопочка наверх, то это радость, если вниз, то это грусть», — делится Чежин. Также к 2025—2026 году он планирует расширить проект «Кнопка и модернизм» и создать работы с отсылкой к Леонардо да Винчи и Диего Веласкеса.
Выставка, представленная в Екатеринбурге, включает в себя 61 снимок и три тематических объекта из собрания Béton. Экспозиция с пометкой 16+ откроется 2 ноября и будет ждать гостей до 9 января 2025 года.
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