В Екатеринбург привезли выставку с жуткими фотографиями

В Екатеринбурге откроется выставка «Кнопка и модернизм» Андрея Чежина

01 ноября 2024 в 15:58 Размер текста - 17 +

Некоторые работы напоминают постеры к триллеру Фото: Размик Закарян © URA.RU Екатеринбургский музей изобразительных искусств и московский Центр визуальной культуры Béton презентуют новый совместный проект. Уже 2 ноября горожане смогут увидеть работы питерского фотохудожника Андрея Чежина. Некоторые кадры наталкивают на мысли об искусстве, фильме ужасов или мультфильме «Коралина в стране Кошмаров», где у героев были пуговицы вместо глаз. Главным героем работ Чежина становится канцелярская кнопка. Идея использовать ее в работах пришла к фотохудожнику в 1987 году, когда он был в одной из деревень в Латвии. Там автор увидел плакат к фильму «Страх», где был изображен человек, а по всей голове были воткнуты кнопки. «Я сфотографировал плакат, ну и тут же забыл об этом. А потом, через несколько лет, я сделал фотографию-посвящение Магритту. Там я использовал кнопку как некий объект, воткнутый в небо. Потом использовал кнопку еще в нескольких фотографиях. Но тогда еще не думал, что это перерастет в крупный концептуальный проект», — пояснил фотохудожник. Так кнопка стала личным брендом автора. Используя канцелярскую принадлежность, Чежин создает репродукции несуществующих произведений художников. Например, есть отсылки к работам Бэнкси, Сальвадору Дали, Казимиру Малевичу, Рене Магритту, Луизе Буржуа и другим. «У меня еще есть проект, где я беру любительские фотографии и вместо лиц впечатываю кнопки, получаются разные выражения [лица], потому что если кнопочка наверх, то это радость, если вниз, то это грусть», — делится Чежин. Также к 2025—2026 году он планирует расширить проект «Кнопка и модернизм» и создать работы с отсылкой к Леонардо да Винчи и Диего Веласкеса. Выставка, представленная в Екатеринбурге, включает в себя 61 снимок и три тематических объекта из собрания Béton. Экспозиция с пометкой 16+ откроется 2 ноября и будет ждать гостей до 9 января 2025 года. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Екатеринбургский музей изобразительных искусств и московский Центр визуальной культуры Béton презентуют новый совместный проект. Уже 2 ноября горожане смогут увидеть работы питерского фотохудожника Андрея Чежина. Некоторые кадры наталкивают на мысли об искусстве, фильме ужасов или мультфильме «Коралина в стране Кошмаров», где у героев были пуговицы вместо глаз. Главным героем работ Чежина становится канцелярская кнопка. Идея использовать ее в работах пришла к фотохудожнику в 1987 году, когда он был в одной из деревень в Латвии. Там автор увидел плакат к фильму «Страх», где был изображен человек, а по всей голове были воткнуты кнопки. «Я сфотографировал плакат, ну и тут же забыл об этом. А потом, через несколько лет, я сделал фотографию-посвящение Магритту. Там я использовал кнопку как некий объект, воткнутый в небо. Потом использовал кнопку еще в нескольких фотографиях. Но тогда еще не думал, что это перерастет в крупный концептуальный проект», — пояснил фотохудожник. Так кнопка стала личным брендом автора. Используя канцелярскую принадлежность, Чежин создает репродукции несуществующих произведений художников. Например, есть отсылки к работам Бэнкси, Сальвадору Дали, Казимиру Малевичу, Рене Магритту, Луизе Буржуа и другим. «У меня еще есть проект, где я беру любительские фотографии и вместо лиц впечатываю кнопки, получаются разные выражения [лица], потому что если кнопочка наверх, то это радость, если вниз, то это грусть», — делится Чежин. Также к 2025—2026 году он планирует расширить проект «Кнопка и модернизм» и создать работы с отсылкой к Леонардо да Винчи и Диего Веласкеса. Выставка, представленная в Екатеринбурге, включает в себя 61 снимок и три тематических объекта из собрания Béton. Экспозиция с пометкой 16+ откроется 2 ноября и будет ждать гостей до 9 января 2025 года.