01 ноября 2024

Под Челябинском построят новый высотный ЖК с магазинами

© Служба новостей «URA.RU»
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Новый ЖК появится в поселке Саргазы
Новый ЖК появится в поселке Саргазы Фото:

В Сосновском районе Челябинской области в поселке Саргазы построят новый высотный жилой комплекс со встроенными коммерческими объектами. Проект 31 октября был одобрен экспертной организацией «Маг экспертиза», сообщается на сайте госреестра.

«Строительство жилого комплекса (многоквартирный дом №16) в Челябинской области в Сосновском районе в поселке Саргазы. Положительное заключение», — сообщается на сайте госреестра.

Согласно документации, застройщиком нового ЖК является СЗ «Символ». Возводить объект будет подрядчик «Промэнергожилстрой». Основная деятельность компании — строительство зданий и сооружений, монтажные и отделочные работы. Компанией URA.RU был направлен запрос в компанию. В ближайшее время девелопер пообещал предоставить дополнительную информацию о строящемся объекте.

Ранее в список лучших жилых комплексов с развитой инфраструктурой по мнению челябинских риелторов попали территории, расположенные недалеко от ледовой арены «Трактор». На втором месте оказался Сосновский район, где находятся ЖК «Привилегия», ЖК «Вишневая горка» и туристический кластер «Фанпарк».

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В Сосновском районе Челябинской области в поселке Саргазы построят новый высотный жилой комплекс со встроенными коммерческими объектами. Проект 31 октября был одобрен экспертной организацией «Маг экспертиза», сообщается на сайте госреестра. «Строительство жилого комплекса (многоквартирный дом №16) в Челябинской области в Сосновском районе в поселке Саргазы. Положительное заключение», — сообщается на сайте госреестра. Согласно документации, застройщиком нового ЖК является СЗ «Символ». Возводить объект будет подрядчик «Промэнергожилстрой». Основная деятельность компании — строительство зданий и сооружений, монтажные и отделочные работы. Компанией URA.RU был направлен запрос в компанию. В ближайшее время девелопер пообещал предоставить дополнительную информацию о строящемся объекте. Ранее в список лучших жилых комплексов с развитой инфраструктурой по мнению челябинских риелторов попали территории, расположенные недалеко от ледовой арены «Трактор». На втором месте оказался Сосновский район, где находятся ЖК «Привилегия», ЖК «Вишневая горка» и туристический кластер «Фанпарк».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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