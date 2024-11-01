Под Челябинском построят новый высотный ЖК с магазинами

В Сосновском районе Челябинской области в поселке Саргазы построят новый высотный жилой комплекс со встроенными коммерческими объектами. Проект 31 октября был одобрен экспертной организацией «Маг экспертиза», сообщается на сайте госреестра.
«Строительство жилого комплекса (многоквартирный дом №16) в Челябинской области в Сосновском районе в поселке Саргазы. Положительное заключение», — сообщается на сайте госреестра.
Согласно документации, застройщиком нового ЖК является СЗ «Символ». Возводить объект будет подрядчик «Промэнергожилстрой». Основная деятельность компании — строительство зданий и сооружений, монтажные и отделочные работы. Компанией URA.RU был направлен запрос в компанию. В ближайшее время девелопер пообещал предоставить дополнительную информацию о строящемся объекте.
Ранее в список лучших жилых комплексов с развитой инфраструктурой по мнению челябинских риелторов попали территории, расположенные недалеко от ледовой арены «Трактор». На втором месте оказался Сосновский район, где находятся ЖК «Привилегия», ЖК «Вишневая горка» и туристический кластер «Фанпарк».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!