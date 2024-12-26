Челябинская ГИБДД озвучила график работы в каникулы

ГИБДД Челябинской области будет работать на новогодние праздники

Госавтоинспекция будет открыта 3 и 4 января Фото: Илья Московец © URA.RU

Госавтоинспекция Челябинской области будет работать 3 и 4 января. Остальные дни во всех подразделениях ведомства в регионе будут выходными.

«Предоставление госуслуг по регистрации транспортных средств и выдаче водительских удостоверений будет осуществляться во всех регистрационных подразделениях Госавтоинспекции Челябинской области 3 и 4 января. С 9 января ГИБДД работает в обычном режиме», — уточнили в пресс-службе ведомства.

В пресс-службе ГАИ отметили, что выходными днями будут 29, 30, 31 декабря, а также 1, 2, 5, 6, 7 и 8 января. Все вопросы по оказанию пяти видов госуслуг можно задать специалисту на «горячей» линии 8-351-733-13-33.