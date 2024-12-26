Магнитогорск получит 12 электробусов в 2025 году

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В Магнитогорске со следующего года появится электробусы Фото:

Автопарк общественного транспорта Магнитогорска (Челябинская область) в 2025 году пополнят 12-ть электробусов отечественного производства. Об этом 26 декабря рассказал губернатор Алексей Текслер.

«Будут [в следующем году] и новинки, причем новинки нашего отечественного, челябинского автопрома. Мы ждем завершения работ по сертификации электробусов. Направим первую партию в Магнитогорск (12 электробусов)», — заявил Текслер во время осмотра новых автобусов особо большого класса, закупленных для Челябинска. Его слова цитирует пресс-служба областного правительства в telegram-канале.

Запланирована также покупка пяти трехсекционных трамвайных вагонов для челябинского метротрама. «Первые начнут поступать с УКВЗ, надеюсь, уже в следующем году», — уточнил губернатор.

Электробусы — вид автобуса, где в качестве источника питания используются аккумуляторные батареи. Зимой — дополнительно дизельный отопитель (в последних моделях он также электрический). Такие автобусы существенно снижают воздействие на окружающую среду. Один электробус уменьшает выбросы CO2 более чем на 60 тонн в год.

В Челябинске ранее на популярный маршрут автобуса №64 к имеющимся 12 машинам вывели девять дополнительных автобусов-«гармошек». Старт транспорта в вечерний час-пик дал Текслер.

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Автопарк общественного транспорта Магнитогорска (Челябинская область) в 2025 году пополнят 12-ть электробусов отечественного производства. Об этом 26 декабря рассказал губернатор Алексей Текслер. «Будут [в следующем году] и новинки, причем новинки нашего отечественного, челябинского автопрома. Мы ждем завершения работ по сертификации электробусов. Направим первую партию в Магнитогорск (12 электробусов)», — заявил Текслер во время осмотра новых автобусов особо большого класса, закупленных для Челябинска. Его слова цитирует пресс-служба областного правительства в telegram-канале. Запланирована также покупка пяти трехсекционных трамвайных вагонов для челябинского метротрама. «Первые начнут поступать с УКВЗ, надеюсь, уже в следующем году», — уточнил губернатор. Электробусы — вид автобуса, где в качестве источника питания используются аккумуляторные батареи. Зимой — дополнительно дизельный отопитель (в последних моделях он также электрический). Такие автобусы существенно снижают воздействие на окружающую среду. Один электробус уменьшает выбросы CO2 более чем на 60 тонн в год. В Челябинске ранее на популярный маршрут автобуса №64 к имеющимся 12 машинам вывели девять дополнительных автобусов-«гармошек». Старт транспорта в вечерний час-пик дал Текслер.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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