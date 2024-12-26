Челябинцы получили деньги за силу ударов и передали машину на СВО. Фото

26 декабря 2024 в 18:29 Размер текста - 17 +

На передовую отправили полноприводный внедорожник Фото: Надежда Петрова © URA.RU Челябинцы приняли участие в турнире «Сила России», в котором соревновались на силу удара. Организатором соревнований выступил депутат гордумы Челябинска Виген Мхитарян. «Виген Мхитарян — рекордсмен прошлых двух турниров, в этом году участие не принимал, боролись за звание сильнейших спортивные учреждения: „СШОР по боксу Алмаз“, „СШ ЧТЗ“, СШОР по хоккею „Трактор“, ЦДЮ и команда любителей. В первой части турнира соревновались спортсмены и любители Тракторозаводского района в весовых категориях, до 70 кг, до 90 кг и свыше 90 кг. В каждой весовой категории было три призовых места с хорошими денежными призами. Помимо этого абсолютно все участники получили фирменные подарки» — сообщили URA.RU в оргкомитете турнира. Во второй части турнира принимали участие все желающие, вне зависимости от пола и возраста. Автоматически они стали участниками розыгрыша 50 тысяч рублей, и в завершении турнира пять человек получили свой выигрыш. За звание сильнейших боролись более 250 человек. В итоге новым рекордсменом турнира по силе удара стал Данил Петров, который забрал 30 тысяч рублей. Второе место и приз в 15 тысяч рублей взял Азиз Амирян. Третьим стал Кирилл Быков, получивший приз в 10 тысяч рублей. Рекордсменка среди девушек Виолетта Комашко получила приз в 10 тысяч рублей. Исполняющий обязанности главы администрации Тракторозаводского района Татьяна Букреева вручила благодарственное письмо Вигену Мхитаряну за активную гражданскую позицию и вклад в социальное развитие Тракторозаводского района. Также Мхитарян совместно с руководителями школ № 39, 116, 81,112, 62,106, образовательного центра № 3 и ДДК «Ровесник» вручили очередной подарок для наших героев в зону СВО. Ключи от машины передали в ОНФ, а именно бойцу 30-й гвардейской мотострелковой бригады. Организатором турнира выступил Виген Мхитарян Фото: Надежда Петрова © URA.RU Участники турнира и болельщики могли проверить артериальное давление Фото: Надежда Петрова © URA.RU Свое мастерство зрителям продемонстрировали юные гимнастки Фото: Надежда Петрова © URA.RU Врио главы администрации Тракторозаводского района Татьяна Букреева вручила Вигену Мхитаряну благодарственное письмо Фото: Надежда Петрова © URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Челябинцы приняли участие в турнире «Сила России», в котором соревновались на силу удара. Организатором соревнований выступил депутат гордумы Челябинска Виген Мхитарян. «Виген Мхитарян — рекордсмен прошлых двух турниров, в этом году участие не принимал, боролись за звание сильнейших спортивные учреждения: „СШОР по боксу Алмаз“, „СШ ЧТЗ“, СШОР по хоккею „Трактор“, ЦДЮ и команда любителей. В первой части турнира соревновались спортсмены и любители Тракторозаводского района в весовых категориях, до 70 кг, до 90 кг и свыше 90 кг. В каждой весовой категории было три призовых места с хорошими денежными призами. Помимо этого абсолютно все участники получили фирменные подарки» — сообщили URA.RU в оргкомитете турнира. Во второй части турнира принимали участие все желающие, вне зависимости от пола и возраста. Автоматически они стали участниками розыгрыша 50 тысяч рублей, и в завершении турнира пять человек получили свой выигрыш. За звание сильнейших боролись более 250 человек. В итоге новым рекордсменом турнира по силе удара стал Данил Петров, который забрал 30 тысяч рублей. Второе место и приз в 15 тысяч рублей взял Азиз Амирян. Третьим стал Кирилл Быков, получивший приз в 10 тысяч рублей. Рекордсменка среди девушек Виолетта Комашко получила приз в 10 тысяч рублей. Исполняющий обязанности главы администрации Тракторозаводского района Татьяна Букреева вручила благодарственное письмо Вигену Мхитаряну за активную гражданскую позицию и вклад в социальное развитие Тракторозаводского района. Также Мхитарян совместно с руководителями школ № 39, 116, 81,112, 62,106, образовательного центра № 3 и ДДК «Ровесник» вручили очередной подарок для наших героев в зону СВО. Ключи от машины передали в ОНФ, а именно бойцу 30-й гвардейской мотострелковой бригады.