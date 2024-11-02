Минздрав планирует изменить порядок формирования больничного

02 ноября 2024 в 23:40 Размер текста - 17 +

Максимальный размер больничного вырастет до 6,8 тысячи в день Фото: Александр Мамаев © URA.RU Министерство здравоохранения России предлагает новые правила для врачей по передаче медицинской документации врачебной комиссии, если лист нетрудоспособности оформлялся четыре раза за последние полгода. Это касается случаев, не связанных с уходом за больными родственниками или получением специализированной медицинской помощи. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава РФ. «Если за период полугода лист нетрудоспособности оформлялся четыре раза, то лечащий врач должен передать медицинскую документацию врачебной комиссии, что позволит улучшить качество оказания медицинской помощи гражданам трудоспособного возраста», — говорится в сообщении от Минздрава. Исключением являются случаи ухода за больным членом семьи, медицинской реабилитации, получения гражданами медицинской помощи при социально значимых заболеваниях и заболеваниях, требующих медицинской помощи методом заместительной почечной терапии. В ведомстве заявили, что благодаря этим изменениям планируется улучшение качества медицинского обслуживания и профилактики болезней на ранних стадиях. Эти меры направлены на оперативное выявление симптомов заболеваний у работников. Начиная с 2025 года, предельный размер дневных выплат по больничным листам в России увеличится с текущих 4 тысяч рублей до 5,7 тысяч рублей, передает RT. К 2026 году ожидается, что эта сумма достигнет 6,8 тысяч рублей, а к 2027 году она приблизится к 8 тысячам рублей. По мнению экспертов, такое изменение связано с ростом заработных плат на территории страны и желанием правительства усилить социальную поддержку населения в условиях инфляции. В дополнение к этому, власти планируют продолжить процесс индексации выплат по уходу за детьми до полутора лет и пособий по беременности и родам. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Министерство здравоохранения России предлагает новые правила для врачей по передаче медицинской документации врачебной комиссии, если лист нетрудоспособности оформлялся четыре раза за последние полгода. Это касается случаев, не связанных с уходом за больными родственниками или получением специализированной медицинской помощи. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава РФ. «Если за период полугода лист нетрудоспособности оформлялся четыре раза, то лечащий врач должен передать медицинскую документацию врачебной комиссии, что позволит улучшить качество оказания медицинской помощи гражданам трудоспособного возраста», — говорится в сообщении от Минздрава. Исключением являются случаи ухода за больным членом семьи, медицинской реабилитации, получения гражданами медицинской помощи при социально значимых заболеваниях и заболеваниях, требующих медицинской помощи методом заместительной почечной терапии. В ведомстве заявили, что благодаря этим изменениям планируется улучшение качества медицинского обслуживания и профилактики болезней на ранних стадиях. Эти меры направлены на оперативное выявление симптомов заболеваний у работников. Начиная с 2025 года, предельный размер дневных выплат по больничным листам в России увеличится с текущих 4 тысяч рублей до 5,7 тысяч рублей, передает RT. К 2026 году ожидается, что эта сумма достигнет 6,8 тысяч рублей, а к 2027 году она приблизится к 8 тысячам рублей. По мнению экспертов, такое изменение связано с ростом заработных плат на территории страны и желанием правительства усилить социальную поддержку населения в условиях инфляции. В дополнение к этому, власти планируют продолжить процесс индексации выплат по уходу за детьми до полутора лет и пособий по беременности и родам.