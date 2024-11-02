Киев нашел неожиданный способ пополнить ряды ВСУ

Глава аэроразведки призвала отправлять на фронт экс-министров Украины

03 ноября 2024 в 01:23 Размер текста - 17 +

На Украине призвали поднять боеспособность армии Фото: U.S. Army / Capt. Russell M. Gordon Глава центра поддержки аэроразведки ВСУ Мария Берлинская выразила мнение, что для поддержания боеспособности армии следует мобилизовать женщин и отправлять на передовую неэффективных командиров и бывших министров. Информацию об этом приводит украинское агентство УНИАН. «Украине нужна мобилизация женщин, иначе вся страна будет в братских могилах», — заявила Мария Берлинская. Она также подчеркнула, что мобилизация женщин, хоть и является непопулярной мерой, необходима для эффективной обороны страны. Берлинская утверждает, что без таких мер стране придется сдаться. Кроме того, Берлинская высказалась о проблемах в руководстве военных подразделений, заявив, что в армии «управляет идиот, который войны никогда не видел». Она предложила сделать из неэффективных командиров рядовых бойцов, отправив их на передовую. Берлинская также отметила важность подготовки всего общества к обороне, включая обучение детей с раннего возраста работе с дронами и программированию. В середине октября бывший верховный командующий Вооруженными Силами Украины, ныне исполняющий обязанности посла Украины в Великобритании, Валерий Залужный выразил мнение о возможности мобилизации женщин в Украине в будущем, напоминает RT. Дополнительно, украинское правительство предложило законопроект для рассмотрения Верховной радой, согласно которому женщины, желающие пройти базовую военную подготовку, могут быть поставлены на военный учет. Это предложение было сделано на фоне отмены обязательной срочной службы в стране. Позже, Иван Тимочко, председатель совета резервистов Сухопутных войск ВСУ, подчеркнул необходимость подготовки женщин к военной службе в Украине. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Глава центра поддержки аэроразведки ВСУ Мария Берлинская выразила мнение, что для поддержания боеспособности армии следует мобилизовать женщин и отправлять на передовую неэффективных командиров и бывших министров. Информацию об этом приводит украинское агентство УНИАН. «Украине нужна мобилизация женщин, иначе вся страна будет в братских могилах», — заявила Мария Берлинская. Она также подчеркнула, что мобилизация женщин, хоть и является непопулярной мерой, необходима для эффективной обороны страны. Берлинская утверждает, что без таких мер стране придется сдаться. Кроме того, Берлинская высказалась о проблемах в руководстве военных подразделений, заявив, что в армии «управляет идиот, который войны никогда не видел». Она предложила сделать из неэффективных командиров рядовых бойцов, отправив их на передовую. Берлинская также отметила важность подготовки всего общества к обороне, включая обучение детей с раннего возраста работе с дронами и программированию. В середине октября бывший верховный командующий Вооруженными Силами Украины, ныне исполняющий обязанности посла Украины в Великобритании, Валерий Залужный выразил мнение о возможности мобилизации женщин в Украине в будущем, напоминает RT. Дополнительно, украинское правительство предложило законопроект для рассмотрения Верховной радой, согласно которому женщины, желающие пройти базовую военную подготовку, могут быть поставлены на военный учет. Это предложение было сделано на фоне отмены обязательной срочной службы в стране. Позже, Иван Тимочко, председатель совета резервистов Сухопутных войск ВСУ, подчеркнул необходимость подготовки женщин к военной службе в Украине.