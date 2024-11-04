«Единая Россия» усилит ресурс для выполнения партийной программы

«Единая Россия» привлечет почти миллион человек к повышению качества своей работы. 5-6 ноября партия проведет всероссийский семинар-совещание для региональных руководителей сторонников. Политолог Дмитрий Солонников рассказал URA.RU, что развитие этого института позволит привлечь больше единомышленников и эффективнее выполнять партийную программу.
Мероприятие с региональными руководителями сторонников — уже третье в подготовке «Единой России» к избирательной кампании 2026 года. Ранее прошли встречи с местными отделениями и руководством региональных исполнительных комитетов. В рамках семинара пройдут открытые и закрытые сессии с участием руководства «Единой России». На открытии выступит временно исполняющий обязанности секретаря Генсовета партии Владимир Якушев.
Сторонники — партийный резерв, объединяющий 880 тысяч человек. А число участников проектов сторонников за последние два с половиной года составило два миллиона. В их числе участники специальной военной операции, члены их семей, представители некоммерческих организаций, лидеры общественных проектов, волонтеры и активные граждане, которые хотят стать членами «Единой России».
Для партии принципиально важно, чтобы институт сторонников являлся не дополнительной площадкой, а был максимально встроен в систему и решение партийных задач. Система взаимодействия советов сторонников с исполнительными органами партии, функционал в партийном строительстве, избирательных кампаниях станут предметом разговора на семинаре с участием представителей наших советов сторонников из всех регионов, отметил Владимир Якушев.
«От качества работы советов сторонников зависит и качество партийных рядов. Задача привлечения к работе партии тех людей, которые по формальным основаниям не могут быть членами партии, также по-прежнему актуальна. Еще одно важное направление работы — проекты, связанные с поддержкой НКО. „Единая Россия“ должна стать главным лоббистом, в хорошем смысле, для инициатив и проектов общественных активистов. По каждой из названных задач мы вместе с коллегами из регионов обсудим конкретные предложения и планы работы», — сказал врио секретаря генсовета партии.
Работа со сторонниками помогает выполнять партийную программу и достигать результатов, объяснил политолог Дмитрий Солонников. По его словам, сторонники — важная для партии категория людей. К ней относятся те, кто поддерживает «Единую Россию», разделяет ее ценности, но по тем или иным причинам в ней не состоит. Среди них, например, государственные служащие. Кто-то не готов придерживаться партийной дисциплины, платить взносы, но в отдельных проектах готов оказывать «Единой России» содействие.
«Институт сторонников партии создан 15-20 лет назад, он постоянно развивается. У руководства есть понимание, что нужно консолидировать не только членов „Единой России“, но и эту категорию», — резюмировал эксперт.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.