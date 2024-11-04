04 ноября 2024

«Единая Россия» усилит ресурс для выполнения партийной программы

«Единая Россия» проведет семинар-совещание с руководителями сторонников
© Служба новостей «URA.RU»
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«Единая Россия» должна стать главным лоббистом проектов общественных активистов, уверен врио секретаря Генсовета партии Владимир Якушев
«Единая Россия» должна стать главным лоббистом проектов общественных активистов, уверен врио секретаря Генсовета партии Владимир Якушев Фото:

«Единая Россия» привлечет почти миллион человек к повышению качества своей работы. 5-6 ноября партия проведет всероссийский семинар-совещание для региональных руководителей сторонников. Политолог Дмитрий Солонников рассказал URA.RU, что развитие этого института позволит привлечь больше единомышленников и эффективнее выполнять партийную программу.

Сторонники важная для работы партии с некоммерческими организациями
Сторонники важная для работы партии с некоммерческими организациями
Фото:

Мероприятие с региональными руководителями сторонников — уже третье в подготовке «Единой России» к избирательной кампании 2026 года. Ранее прошли встречи с местными отделениями и руководством региональных исполнительных комитетов. В рамках семинара пройдут открытые и закрытые сессии с участием руководства «Единой России». На открытии выступит временно исполняющий обязанности секретаря Генсовета партии Владимир Якушев.

Сторонники — партийный резерв, объединяющий 880 тысяч человек. А число участников проектов сторонников за последние два с половиной года составило два миллиона. В их числе участники специальной военной операции, члены их семей, представители некоммерческих организаций, лидеры общественных проектов, волонтеры и активные граждане, которые хотят стать членами «Единой России».

Для партии принципиально важно, чтобы институт сторонников являлся не дополнительной площадкой, а был максимально встроен в систему и решение партийных задач. Система взаимодействия советов сторонников с исполнительными органами партии, функционал в партийном строительстве, избирательных кампаниях станут предметом разговора на семинаре с участием представителей наших советов сторонников из всех регионов, отметил Владимир Якушев.

«От качества работы советов сторонников зависит и качество партийных рядов. Задача привлечения к работе партии тех людей, которые по формальным основаниям не могут быть членами партии, также по-прежнему актуальна. Еще одно важное направление работы — проекты, связанные с поддержкой НКО. „Единая Россия“ должна стать главным лоббистом, в хорошем смысле, для инициатив и проектов общественных активистов. По каждой из названных задач мы вместе с коллегами из регионов обсудим конкретные предложения и планы работы», — сказал врио секретаря генсовета партии.

Работа со сторонниками помогает выполнять партийную программу и достигать результатов, объяснил политолог Дмитрий Солонников. По его словам, сторонники — важная для партии категория людей. К ней относятся те, кто поддерживает «Единую Россию», разделяет ее ценности, но по тем или иным причинам в ней не состоит. Среди них, например, государственные служащие. Кто-то не готов придерживаться партийной дисциплины, платить взносы, но в отдельных проектах готов оказывать «Единой России» содействие.

«Институт сторонников партии создан 15-20 лет назад, он постоянно развивается. У руководства есть понимание, что нужно консолидировать не только членов „Единой России“, но и эту категорию», — резюмировал эксперт.

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«Единая Россия» привлечет почти миллион человек к повышению качества своей работы. 5-6 ноября партия проведет всероссийский семинар-совещание для региональных руководителей сторонников. Политолог Дмитрий Солонников рассказал URA.RU, что развитие этого института позволит привлечь больше единомышленников и эффективнее выполнять партийную программу. Мероприятие с региональными руководителями сторонников — уже третье в подготовке «Единой России» к избирательной кампании 2026 года. Ранее прошли встречи с местными отделениями и руководством региональных исполнительных комитетов. В рамках семинара пройдут открытые и закрытые сессии с участием руководства «Единой России». На открытии выступит временно исполняющий обязанности секретаря Генсовета партии Владимир Якушев. Сторонники — партийный резерв, объединяющий 880 тысяч человек. А число участников проектов сторонников за последние два с половиной года составило два миллиона. В их числе участники специальной военной операции, члены их семей, представители некоммерческих организаций, лидеры общественных проектов, волонтеры и активные граждане, которые хотят стать членами «Единой России». Для партии принципиально важно, чтобы институт сторонников являлся не дополнительной площадкой, а был максимально встроен в систему и решение партийных задач. Система взаимодействия советов сторонников с исполнительными органами партии, функционал в партийном строительстве, избирательных кампаниях станут предметом разговора на семинаре с участием представителей наших советов сторонников из всех регионов, отметил Владимир Якушев. Работа со сторонниками помогает выполнять партийную программу и достигать результатов, объяснил политолог Дмитрий Солонников. По его словам, сторонники — важная для партии категория людей. К ней относятся те, кто поддерживает «Единую Россию», разделяет ее ценности, но по тем или иным причинам в ней не состоит. Среди них, например, государственные служащие. Кто-то не готов придерживаться партийной дисциплины, платить взносы, но в отдельных проектах готов оказывать «Единой России» содействие. «Институт сторонников партии создан 15-20 лет назад, он постоянно развивается. У руководства есть понимание, что нужно консолидировать не только членов „Единой России“, но и эту категорию», — резюмировал эксперт.
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