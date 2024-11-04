В ХМАО родители жалуются на закрытие детсада

Родители дошкольников Мегиона (ХМАО) пожаловались на внеплановое закрытие детского сада «Морозко» в разгар учебного года из-за переезда одного из подразделений поликлиники в здание сада. Инициатором переселения стал главврач городской больницы Иван Чечиков. Об этом URA.RU рассказали местные жители.
«Дети привыкли к своим воспитателям и педагогам, а сейчас их хотят просто распределить по другим садам, не сохраняя ни состав групп ни воспитателей. Это огромный психологический и моральный стресс! Зачем это делать в середине учебного процесса, тем самым срывая реализацию образовательной программы?», — сообщил один из родителей на условиях анонимности. Родители связывают негативные перемены с приходом новой заведующей «Морозко» Татьяной Гвоздь.
Депутат окружной думы ХМАО Халид Таги-Заде рассказал, что получил множество жалоб, в том числе коллективное письмо. «Я глубоко возмущен этой ситуацией. Чечиков должен был озаботиться строительством отдельного медучреждения в городе, но регулярно отправлял в окружное правительство отписки, что потребности нет. Малыши не должны отвечать за его грехи», — пояснил депутат. Халид Таги-Заде заявил, что проведет беседу с заведующей детсадом Татьяной Гвоздь и вынесет этот вопрос на обсуждение окружной думы ХМАО.
В пресс-службе мэрии Мегиона заявили, что решение по поводу того, куда будет переезжать детская больница на время капремонта еще не принято. «Одна часть детской поликлиники будет расформирована на территориях медучреждений, другая еще неизвестно», — сообщили URA.RU в мэрии.
В пресс-службу департамента здравоохранения ХМАО был отправлен запрос. Ответ ожидается.
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