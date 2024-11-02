Стоматолог из Екатеринбурга проиграл борьбу за денежный приз, спев песню JONY на ТВ. Видео

Стоматолог из Екатеринбурга Махир Гулиев покинул шоу «Ярче звезд» на ТНТ

03 ноября 2024 в 08:37 Размер текста - 17 +

На шоу ТНТ Махир Гулиев получил только один голос Фото: Александр Елизаров © URA.RU Стоматолог Махир Гулиев из Екатеринбурга поборолся за полмиллиона рублей на федеральном канале в образе певца JONY и проиграл, получив лишь один голос из четырех возможных. Выпуск музыкального шоу «Ярче звезд» вышел 2 ноября в эфире ТНТ. «Махир, ты в меня попал чуточку больше, потому что я в тебе узнал того самого JONY, которого я знаю больше как человека, чем как артиста», — сказал стендап-комик Иван Абрамов, единственный отдавший голос за Гулиева в шоу. Остальные участники также получили по одному голосу, кроме Данила Шестакова, прошедшего во вторую часть этапа. Кроме комика, участников судили телеведущая Марина Кравец, певец Алексей Чумаков и актриса озвучивания Дарья Блохина. В этом выпуске между собой соревновались четыре команды, в каждой — по три участника. Из них дальше выходил лишь один, кто исполнил тот или иной образ лучше. После этого оставшаяся четверка в соло повторяла образ из командной части. Об участии в шоу «Ярче звезд» екатеринбургского стоматолога стало известно 1 ноября. По словам Махира Гулиева, он пришел на программу, чтобы показать свои вокальные возможности и навыки, так как планирует карьеру в музыке. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Стоматолог Махир Гулиев из Екатеринбурга поборолся за полмиллиона рублей на федеральном канале в образе певца JONY и проиграл, получив лишь один голос из четырех возможных. Выпуск музыкального шоу «Ярче звезд» вышел 2 ноября в эфире ТНТ. «Махир, ты в меня попал чуточку больше, потому что я в тебе узнал того самого JONY, которого я знаю больше как человека, чем как артиста», — сказал стендап-комик Иван Абрамов, единственный отдавший голос за Гулиева в шоу. Остальные участники также получили по одному голосу, кроме Данила Шестакова, прошедшего во вторую часть этапа. Кроме комика, участников судили телеведущая Марина Кравец, певец Алексей Чумаков и актриса озвучивания Дарья Блохина. В этом выпуске между собой соревновались четыре команды, в каждой — по три участника. Из них дальше выходил лишь один, кто исполнил тот или иной образ лучше. После этого оставшаяся четверка в соло повторяла образ из командной части. Об участии в шоу «Ярче звезд» екатеринбургского стоматолога стало известно 1 ноября. По словам Махира Гулиева, он пришел на программу, чтобы показать свои вокальные возможности и навыки, так как планирует карьеру в музыке.