02 ноября 2024

Стоматолог из Екатеринбурга проиграл борьбу за денежный приз, спев песню JONY на ТВ. Видео

Стоматолог из Екатеринбурга Махир Гулиев покинул шоу «Ярче звезд» на ТНТ
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Клипарт 7. Нижневартовск, тнт нижневартовск
На шоу ТНТ Махир Гулиев получил только один голос Фото:

Стоматолог Махир Гулиев из Екатеринбурга поборолся за полмиллиона рублей на федеральном канале в образе певца JONY и проиграл, получив лишь один голос из четырех возможных. Выпуск музыкального шоу «Ярче звезд» вышел 2 ноября в эфире ТНТ.

«Махир, ты в меня попал чуточку больше, потому что я в тебе узнал того самого JONY, которого я знаю больше как человека, чем как артиста», — сказал стендап-комик Иван Абрамов, единственный отдавший голос за Гулиева в шоу. Остальные участники также получили по одному голосу, кроме Данила Шестакова, прошедшего во вторую часть этапа.

Кроме комика, участников судили телеведущая Марина Кравец, певец Алексей Чумаков и актриса озвучивания Дарья Блохина. В этом выпуске между собой соревновались четыре команды, в каждой — по три участника. Из них дальше выходил лишь один, кто исполнил тот или иной образ лучше. После этого оставшаяся четверка в соло повторяла образ из командной части.

Об участии в шоу «Ярче звезд» екатеринбургского стоматолога стало известно 1 ноября. По словам Махира Гулиева, он пришел на программу, чтобы показать свои вокальные возможности и навыки, так как планирует карьеру в музыке.

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Стоматолог Махир Гулиев из Екатеринбурга поборолся за полмиллиона рублей на федеральном канале в образе певца JONY и проиграл, получив лишь один голос из четырех возможных. Выпуск музыкального шоу «Ярче звезд» вышел 2 ноября в эфире ТНТ. «Махир, ты в меня попал чуточку больше, потому что я в тебе узнал того самого JONY, которого я знаю больше как человека, чем как артиста», — сказал стендап-комик Иван Абрамов, единственный отдавший голос за Гулиева в шоу. Остальные участники также получили по одному голосу, кроме Данила Шестакова, прошедшего во вторую часть этапа. Кроме комика, участников судили телеведущая Марина Кравец, певец Алексей Чумаков и актриса озвучивания Дарья Блохина. В этом выпуске между собой соревновались четыре команды, в каждой — по три участника. Из них дальше выходил лишь один, кто исполнил тот или иной образ лучше. После этого оставшаяся четверка в соло повторяла образ из командной части. Об участии в шоу «Ярче звезд» екатеринбургского стоматолога стало известно 1 ноября. По словам Махира Гулиева, он пришел на программу, чтобы показать свои вокальные возможности и навыки, так как планирует карьеру в музыке.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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