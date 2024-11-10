Продажи товаров для хоккея выросли в октябре в Челябинской области на 36%

11 ноября 2024 в 13:30 Размер текста - 17 +

Челябинцы скупают хоккейную форму и коньки Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Челябинской области в октябре продажи товаров для хоккея выросли на 36% по сравнению с сентябрем. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе сервиса «Авито». «В Челябинской области в октябре 2024 года продажи товаров для хоккея выросли на 36% по сравнению с сентябрем 2024. Самые продаваемые хоккейные товары в области — форма, коньки и клюшка», — сообщили URA.RU в пресс-службе сервиса. Продажи формы и экипировки по итогам октября заняли первое место. Объем продаж составил 31% от общего объема проданных хоккейных принадлежностей. Средняя стоимость нового товара — 6 300 рублей, а в ресейле покупка обойдется в 5 300 рублей. На втором месте по доле продаж с показателем 27% расположились хоккейные коньки. В октябре их продажи выросли в семь раз. Средняя стоимость новых профессиональных коньков— 13 800 рублей, а вариант «с рук» обойдется в 6 600 рублей. Замыкают топ-3 по количеству проданных хоккейных товаров в октябре клюшки. Их доля продаж составила 21%. В октябре жители Челябинской области приобретали их в пять раз чаще, чем в прошлом месяце. Средняя стоимость составила 7 500 рублей для новых клюшек и 3 500 — для товаров в ресейле, сообщили в «Авито». В числе необычных хоккейных товаров можно найти джерси с автографами хоккеистов местной команды «Трактор». Стоимость — десять тысяч рублей. А также клюшку, подписанную игроками челябинской хоккейной команды сезона 2012-2013, когда они стали серебряными призерами игр Континентальной хоккейной лиги. Клюшка стоит девять тысяч рублей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинской области в октябре продажи товаров для хоккея выросли на 36% по сравнению с сентябрем. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе сервиса «Авито». «В Челябинской области в октябре 2024 года продажи товаров для хоккея выросли на 36% по сравнению с сентябрем 2024. Самые продаваемые хоккейные товары в области — форма, коньки и клюшка», — сообщили URA.RU в пресс-службе сервиса. Продажи формы и экипировки по итогам октября заняли первое место. Объем продаж составил 31% от общего объема проданных хоккейных принадлежностей. Средняя стоимость нового товара — 6 300 рублей, а в ресейле покупка обойдется в 5 300 рублей. На втором месте по доле продаж с показателем 27% расположились хоккейные коньки. В октябре их продажи выросли в семь раз. Средняя стоимость новых профессиональных коньков— 13 800 рублей, а вариант «с рук» обойдется в 6 600 рублей. Замыкают топ-3 по количеству проданных хоккейных товаров в октябре клюшки. Их доля продаж составила 21%. В октябре жители Челябинской области приобретали их в пять раз чаще, чем в прошлом месяце. Средняя стоимость составила 7 500 рублей для новых клюшек и 3 500 — для товаров в ресейле, сообщили в «Авито». В числе необычных хоккейных товаров можно найти джерси с автографами хоккеистов местной команды «Трактор». Стоимость — десять тысяч рублей. А также клюшку, подписанную игроками челябинской хоккейной команды сезона 2012-2013, когда они стали серебряными призерами игр Континентальной хоккейной лиги. Клюшка стоит девять тысяч рублей.