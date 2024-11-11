Глава Минобороны отправил срочную телеграмму войскам

Белоусов поздравил 347-й мотострелковый полк с освобождением Колесниковки
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Белоусов поблагодарил мотострелков за успешное выполнение боевых задач в зоне СВО
Белоусов поблагодарил мотострелков за успешное выполнение боевых задач в зоне СВО Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Министр обороны России Андрей Белоусов направил телеграмму военнослужащим, в которой поздравил 347-й мотострелковый полк с освобождением населенного пункта Колесниковка в Харьковской области. В рамках операции полк демонстрировал высокую боеспособность и стойкость.

«Ваши смелые и решительные действия позволяют успешно отбрасывать противника и вносят существенный вклад в общее продвижение группировки войск „Запад“», — сказано в телеграмме Белоусова. Он подчеркнул, что в рамках проведения СВО солдаты полка с искренней стойкостью и отвагой эффективно осуществляют боевые задачи, тем самым увеличивая славу своих боевых достижений.

Кроме того, Андрей Белоусов отметил значимость жертв, понесенных личным составом полка в борьбе за национальные интересы России. Он подчеркнул, что имена павших останутся в памяти народа как символ любви к родине и подчеркнул непоколебимую верность воинской присяге оставшихся в строю военнослужащих.

Ранее было объявлено, что населенный пункт Колесниковка, расположенный в Харьковской области, перешел под контроль российских вооруженных сил. Соответствующую информацию предоставило Минобороны РФ. 

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Министр обороны России Андрей Белоусов направил телеграмму военнослужащим, в которой поздравил 347-й мотострелковый полк с освобождением населенного пункта Колесниковка в Харьковской области. В рамках операции полк демонстрировал высокую боеспособность и стойкость. «Ваши смелые и решительные действия позволяют успешно отбрасывать противника и вносят существенный вклад в общее продвижение группировки войск „Запад“», — сказано в телеграмме Белоусова. Он подчеркнул, что в рамках проведения СВО солдаты полка с искренней стойкостью и отвагой эффективно осуществляют боевые задачи, тем самым увеличивая славу своих боевых достижений. Кроме того, Андрей Белоусов отметил значимость жертв, понесенных личным составом полка в борьбе за национальные интересы России. Он подчеркнул, что имена павших останутся в памяти народа как символ любви к родине и подчеркнул непоколебимую верность воинской присяге оставшихся в строю военнослужащих. Ранее было объявлено, что населенный пункт Колесниковка, расположенный в Харьковской области, перешел под контроль российских вооруженных сил. Соответствующую информацию предоставило Минобороны РФ. 
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