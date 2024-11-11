В Троицке жителей аварийного дома обязали платить двойную квартплату

11 ноября 2024 в 15:17 Размер текста - 17 +

Жителей расселяют, но по квитанциям они все еще платят Фото: Илья Московец © URA.RU Жителей аварийного дома в Троицке Челябинской области обязали оплачивать двойные квитанции: за старое жилье и за маневренный фонд. Как сообщили URA.RU в пресс-службе мэрии города, это требование законно. «Наш дом признан аварийным и подлежащим сносу, рекомендован маневренный фонд. Почему мы должны платить за коммунальные услуги и за свое жилье, которое разваливается, и за то временное жилье, которое нам предоставляет администрация города? Мы же не миллионеры», — спрашивает жительница аварийного дома. В пресс-службе мэрии Троицка URA.RU подтвердили информацию о том, что дом №52 3-го Военного городка признан аварийным распоряжением администрации города от 21 октября 2024 года. Однако управляющая компания продолжает следить за безопасностью конструкций и работы у нее, по всей видимости, даже больше, чем на других домах. «Сам по себе факт признания дома аварийным не означает, что автоматически должно быть прекращено выполнение некоторых работ на доме. До переселения всех жильцов из аварийного дома у управляющей организации сохраняются обязанности по соблюдению параметров и условий, которым должны отвечать строительные конструкции в целях безопасности. Таким образом, собственники и наниматели обязаны вносить плату за содержание жилого помещения и коммунальные услуги», — уточнили в пресс-службе мэрии. В горадминистрации Троицка добавили, что действующее жилищное и гражданское законодательство не содержат правовых норм, которые предусматривали бы снижение или освобождение от внесения платы за жилье и коммунальные услуги в случае признания дома аварийным и подлежащим сносу. По их данным, дом будет расселен до 9 октября 2029 года после передачи земельного участка из федеральной в муниципальную собственность, так как он является собственностью Министерства обороны РФ. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жителей аварийного дома в Троицке Челябинской области обязали оплачивать двойные квитанции: за старое жилье и за маневренный фонд. Как сообщили URA.RU в пресс-службе мэрии города, это требование законно. «Наш дом признан аварийным и подлежащим сносу, рекомендован маневренный фонд. Почему мы должны платить за коммунальные услуги и за свое жилье, которое разваливается, и за то временное жилье, которое нам предоставляет администрация города? Мы же не миллионеры», — спрашивает жительница аварийного дома. В пресс-службе мэрии Троицка URA.RU подтвердили информацию о том, что дом №52 3-го Военного городка признан аварийным распоряжением администрации города от 21 октября 2024 года. Однако управляющая компания продолжает следить за безопасностью конструкций и работы у нее, по всей видимости, даже больше, чем на других домах. «Сам по себе факт признания дома аварийным не означает, что автоматически должно быть прекращено выполнение некоторых работ на доме. До переселения всех жильцов из аварийного дома у управляющей организации сохраняются обязанности по соблюдению параметров и условий, которым должны отвечать строительные конструкции в целях безопасности. Таким образом, собственники и наниматели обязаны вносить плату за содержание жилого помещения и коммунальные услуги», — уточнили в пресс-службе мэрии. В горадминистрации Троицка добавили, что действующее жилищное и гражданское законодательство не содержат правовых норм, которые предусматривали бы снижение или освобождение от внесения платы за жилье и коммунальные услуги в случае признания дома аварийным и подлежащим сносу. По их данным, дом будет расселен до 9 октября 2029 года после передачи земельного участка из федеральной в муниципальную собственность, так как он является собственностью Министерства обороны РФ.