В пермском ТЦ «Лайнер» после простоя открылись новые магазины

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В ТЦ увеличилось количество открытых отделов
В ТЦ увеличилось количество открытых отделов Фото:

В пермском торговом центре «Лайнер» увеличилось количество отделов. После пятилетнего простоя, в нем сейчас работают девять компаний, сказано в сервисе «Яндекс Карты».

«Торговый центр, бизнес-центр „Лайнер“. Оценка — 3,5 Внутри работает девять организаций», — сказано в «Яндекс Картах».

В торговом центре одним из первых в феврале 2024 года открылся магазин «Пятерочка». Сейчас в «Лайнере» находятся кафе быстрого питания Rostics и «Шаверма от души», компания по продаже бассейнов «Интекс», Камская промышленная компания, магазин табака, школа танцев Levita, даркстор «Вкусвилл», организация финансовых услуг и кофейня Koфeman.

Торговый центр «Лайнер» был закрыт в 2018 году из-за нарушений правил пожарной безопасности. Летом 2023 года бизнесмены Жуковы стали владельцами 70% площадей ТЦ.

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В пермском торговом центре «Лайнер» увеличилось количество отделов. После пятилетнего простоя, в нем сейчас работают девять компаний, сказано в сервисе «Яндекс Карты». «Торговый центр, бизнес-центр „Лайнер“. Оценка — 3,5 Внутри работает девять организаций», — сказано в «Яндекс Картах». В торговом центре одним из первых в феврале 2024 года открылся магазин «Пятерочка». Сейчас в «Лайнере» находятся кафе быстрого питания Rostics и «Шаверма от души», компания по продаже бассейнов «Интекс», Камская промышленная компания, магазин табака, школа танцев Levita, даркстор «Вкусвилл», организация финансовых услуг и кофейня Koфeman. Торговый центр «Лайнер» был закрыт в 2018 году из-за нарушений правил пожарной безопасности. Летом 2023 года бизнесмены Жуковы стали владельцами 70% площадей ТЦ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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