Жительница Уфы Аделина обвинила воспитателей детского сада в жестоком обращении с ее двухлетним сыном. По ее словам, она стала свидетельницей грубого поведения няни с другим ребенком, а также услышала неуместные высказывания в адрес своего сына.
«Когда забирала малыша, заметила, как няня толкнула другого мальчика и грубо велела ему плакать в другом месте», — поделилась Аделина в разговоре с telegram-каналом Mash Batash. Затем работница дошкольного учреждения заявила женщине, что ее сыну еще рано посещать детский сад. «Вам не жалко своего сына, и мне его не жалко», — добавила няня.
После инцидента в детском саду Аделина обнаружила у своего сына гематомы и ссадины на голове, что подтверждено медицинскими работниками. Родители ребенка уже написали заявление в полицию и сейчас ожидают расследования происшествия. Заведующая детским садом от комментариев отказалась. Она предложила несколько объяснений случившегося: сначала было заявлено, что ребенок упал с кровати, затем утверждалось, что он сам нанес себе удар, после чего было высказано предположение о том, что малыша могли случайно защемить дверью в домашних условиях.
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