11 ноября 2024

В Перми ищут сотрудников в федеральную сеть магазинов миллиардера из Forbes

© Служба новостей «URA.RU»
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В Перми планируют открыть еще шесть супермаркетов сети
В Перми планируют открыть еще шесть супермаркетов сети Фото:

Жителям Перми предлагают идти работать в супермаркеты «Ярче!». Магазины относятся к холдингу «KDV Групп», акционером которого является томский миллиардер Денис Штенгелов. Персонал набирают в новые торговые точки, сказано на сайте «Авито».

«Вакансия продавец-кассир в супермаркет „Ярче!“ Заработная плата от 55 тысяч рублей», — сказано в сообщении.

Уточняется, что работники требуются в магазины, которые появятся в микрорайонах Ераничи, Железнодорожный, Крым, Гайва, а также на улицах Мира и Пермская. Ранее URA.RU рассказало, что в Перми уже открылись три супермаркета «Ярче!». Они расположены на улицах Домостроительная, Ямпольская и Карпинского. 

Сеть супермаркетов «Ярче!» появилась в Томске в 2012 году. Затем магазины открыли в городах по всей стране. У «Ярче!» есть собственные марки, под которыми выпускают готовые блюда, бытовую химию и консервы. Сеть входит в холдинг «KDV Групп», который занимается производством продуктов питания. Основным пакетом акций владеет миллиардер Денис Штенгелов. Forbes оценивает его состояние в 1,3 млрд рублей. В рейтинге издания «125 миллиардеров России» Штенгелов занимает 106 строчку. 

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Жителям Перми предлагают идти работать в супермаркеты «Ярче!». Магазины относятся к холдингу «KDV Групп», акционером которого является томский миллиардер Денис Штенгелов. Персонал набирают в новые торговые точки, сказано на сайте «Авито». «Вакансия продавец-кассир в супермаркет „Ярче!“ Заработная плата от 55 тысяч рублей», — сказано в сообщении. Уточняется, что работники требуются в магазины, которые появятся в микрорайонах Ераничи, Железнодорожный, Крым, Гайва, а также на улицах Мира и Пермская. Ранее URA.RU рассказало, что в Перми уже открылись три супермаркета «Ярче!». Они расположены на улицах Домостроительная, Ямпольская и Карпинского.  Сеть супермаркетов «Ярче!» появилась в Томске в 2012 году. Затем магазины открыли в городах по всей стране. У «Ярче!» есть собственные марки, под которыми выпускают готовые блюда, бытовую химию и консервы. Сеть входит в холдинг «KDV Групп», который занимается производством продуктов питания. Основным пакетом акций владеет миллиардер Денис Штенгелов. Forbes оценивает его состояние в 1,3 млрд рублей. В рейтинге издания «125 миллиардеров России» Штенгелов занимает 106 строчку. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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