В Перми ищут сотрудников в федеральную сеть магазинов миллиардера из Forbes

Жителям Перми предлагают идти работать в супермаркеты «Ярче!». Магазины относятся к холдингу «KDV Групп», акционером которого является томский миллиардер Денис Штенгелов. Персонал набирают в новые торговые точки, сказано на сайте «Авито».
«Вакансия продавец-кассир в супермаркет „Ярче!“ Заработная плата от 55 тысяч рублей», — сказано в сообщении.
Уточняется, что работники требуются в магазины, которые появятся в микрорайонах Ераничи, Железнодорожный, Крым, Гайва, а также на улицах Мира и Пермская. Ранее URA.RU рассказало, что в Перми уже открылись три супермаркета «Ярче!». Они расположены на улицах Домостроительная, Ямпольская и Карпинского.
Сеть супермаркетов «Ярче!» появилась в Томске в 2012 году. Затем магазины открыли в городах по всей стране. У «Ярче!» есть собственные марки, под которыми выпускают готовые блюда, бытовую химию и консервы. Сеть входит в холдинг «KDV Групп», который занимается производством продуктов питания. Основным пакетом акций владеет миллиардер Денис Штенгелов. Forbes оценивает его состояние в 1,3 млрд рублей. В рейтинге издания «125 миллиардеров России» Штенгелов занимает 106 строчку.
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