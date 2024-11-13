13 ноября 2024

Взрыв ночью во дворе жилых домов по улице Гончаренко напугал челябинцев. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Обнинск. Калужская область, зима, город, ночь
Взрыв произошел возле жилых домов в Челябинске Фото:

По улице Гончаренко в Челябинске в ночь на 14 ноября произошел взрыв, который напугал горожан. Информацию о взрыве URA.RU подтвердили в пресс-службе регионального ГУ МВД России.

«Сообщение [о взрыве] зарегистрировано в ОП Ленинский. На место направлены сотрудники полиции, которые проводят поквартирный обход, выясняют обстоятельства инцидента», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства.

Взрыв произошел между домами №95 и №97 на улице Гончаренко в Челябинске. Сработали сигнализации на машинах. Сам инцидент попал на камеры домофона.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
По улице Гончаренко в Челябинске в ночь на 14 ноября произошел взрыв, который напугал горожан. Информацию о взрыве URA.RU подтвердили в пресс-службе регионального ГУ МВД России. «Сообщение [о взрыве] зарегистрировано в ОП Ленинский. На место направлены сотрудники полиции, которые проводят поквартирный обход, выясняют обстоятельства инцидента», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства. Взрыв произошел между домами №95 и №97 на улице Гончаренко в Челябинске. Сработали сигнализации на машинах. Сам инцидент попал на камеры домофона.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...