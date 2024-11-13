Происшествия Взрыв ночью во дворе жилых домов по улице Гончаренко напугал челябинцев. Видео 14 ноября 2024 в 12:15 Размер текста - 17 + Взрыв произошел возле жилых домов в Челябинске Фото: Владимир Андреев © URA.RU По улице Гончаренко в Челябинске в ночь на 14 ноября произошел взрыв, который напугал горожан. Информацию о взрыве URA.RU подтвердили в пресс-службе регионального ГУ МВД России. «Сообщение [о взрыве] зарегистрировано в ОП Ленинский. На место направлены сотрудники полиции, которые проводят поквартирный обход, выясняют обстоятельства инцидента», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства. Взрыв произошел между домами №95 и №97 на улице Гончаренко в Челябинске. Сработали сигнализации на машинах. Сам инцидент попал на камеры домофона. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! По улице Гончаренко в Челябинске в ночь на 14 ноября произошел взрыв, который напугал горожан. Информацию о взрыве URA.RU подтвердили в пресс-службе регионального ГУ МВД России. «Сообщение [о взрыве] зарегистрировано в ОП Ленинский. На место направлены сотрудники полиции, которые проводят поквартирный обход, выясняют обстоятельства инцидента», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства. Взрыв произошел между домами №95 и №97 на улице Гончаренко в Челябинске. Сработали сигнализации на машинах. Сам инцидент попал на камеры домофона. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям