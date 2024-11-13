По улице Гончаренко в Челябинске в ночь на 14 ноября произошел взрыв, который напугал горожан. Информацию о взрыве URA.RU подтвердили в пресс-службе регионального ГУ МВД России.
«Сообщение [о взрыве] зарегистрировано в ОП Ленинский. На место направлены сотрудники полиции, которые проводят поквартирный обход, выясняют обстоятельства инцидента», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства.
Взрыв произошел между домами №95 и №97 на улице Гончаренко в Челябинске. Сработали сигнализации на машинах. Сам инцидент попал на камеры домофона.
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