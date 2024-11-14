Екатеринбуржец, которого прирезал 8-летний сын, оказался тираном

14 ноября 2024 в 14:41 Размер текста - 17 +

Ссоры в семье были якобы регулярно, одна из них закончилась поножовщиной (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Пенсионер, в которого восьмилетний сын вонзил нож, заступаясь за маму, якобы часто выпивал и устраивал скандалы. Подробности истории URA.RU рассказал источник, знакомый с семьей. «64-летний мужчина на пенсии. Он регулярно выпивает, а затем начинает скандалить с супругой. Доходило и до того, что он поднимал руку на жену. Она несколько раз писала заявление на него, но каждый раз забирала. Участковый уже устал от них. Он переживает, что его могут привлечь, если дело в итоге закончится печально», — сказал собеседник агентства. ЧП произошло в одной из квартир Академического района. По предварительным данным, мужчина, выпив, закатил ссору 40-летней жене. Затем он сказал ей, что отправит ее на спецоперацию на Украине. Ребенок решил заступиться за мать и ударил пенсионера ножом. Его уже проверили на полиграфе. Исследование показало, что мальчик не врет о мотиве своего нападения. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Пенсионер, в которого восьмилетний сын вонзил нож, заступаясь за маму, якобы часто выпивал и устраивал скандалы. Подробности истории URA.RU рассказал источник, знакомый с семьей. «64-летний мужчина на пенсии. Он регулярно выпивает, а затем начинает скандалить с супругой. Доходило и до того, что он поднимал руку на жену. Она несколько раз писала заявление на него, но каждый раз забирала. Участковый уже устал от них. Он переживает, что его могут привлечь, если дело в итоге закончится печально», — сказал собеседник агентства. ЧП произошло в одной из квартир Академического района. По предварительным данным, мужчина, выпив, закатил ссору 40-летней жене. Затем он сказал ей, что отправит ее на спецоперацию на Украине. Ребенок решил заступиться за мать и ударил пенсионера ножом. Его уже проверили на полиграфе. Исследование показало, что мальчик не врет о мотиве своего нападения.